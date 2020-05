GUS: wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych wzrósł o 0,3 proc.

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2020 r. w stosunku do IV kwartału 2019 r. wyniósł 100,3, co oznacza wzrost cen o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w środę.

GUS poinformował, że podany wskaźnik cen służy do dokonywania obliczenia oprocentowania pozostałych do spłacenia części należności Skarbu Państwa wynikających z zawartych umów z zakresu prywatyzacji bezpośredniej i pośredniej, regulowanych w formie ratalnej, takich jak: należności z tytułu ceny za zbywane akcje należące do Skarbu Państwa, ceny za zbywane przedsiębiorstwo, czy pozostałej części należności za przeniesienie własności przedsiębiorstwa oddanego uprzednio do odpłatnego korzystania w drodze umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a przejmującym.

Urząd podał w środę także dane o produkcji wyrobów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się i zwalczaniem COVID-19. Wedle GUS podmioty gospodarcze uczestniczące w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób sprawozdały, że wyprodukowały 3 390 811 sztuk maseczek ochronnych stosowanych w medycynie oraz 23 125 118 sztuk maseczek ochronnych pozostałych. Zaraportowano również produkcję 1 706 790 sztuk przyłbic, 25 125 940 sztuk płynów i żelów odkażających, 974 374 mydeł o właściwościach dezynfekujących, 120 891 sztuk rękawiczek gumowych oraz 254 000 zrobionych z folii, a także 2 338 183 chusteczek odkażających.