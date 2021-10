GUS: wynik finansowy TFI w I półroczu 2021 r. wyniósł 432,5 mln zł

Wynik finansowy brutto TFI w I półroczu 2021 r. wyniósł 432,5 mln zł i był niższy o 12,5 proc. w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego – poinformował GUS we wtorkowym komunikacie.

Wynik finansowy brutto TFI w I półroczu 2021 r. wyniósł 432,5 mln zł i był niższy o 12,5 proc. w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego. Na wynik finansowy netto w wysokości 350 mln zł złożyły się zyski 42 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 361,8 mln zł i straty 14 towarzystw funduszy inwestycyjnych w kwocie -11,8 mln zł - poinformował GUS we wtorkowym komunikacie.

Jak wskazał GUS, w końcu czerwca 2021 r. działało 56 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Zarządzały one 761 funduszami inwestycyjnymi. Dla porównania w końcu czerwca 2020 r. również funkcjonowało 56 towarzystw funduszy inwestycyjnych, które zarządzały łącznie 780 funduszami inwestycyjnymi.

"Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 681,9 mln zł (o 2,4 proc. więcej niż na koniec czerwca 2020 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 1 995,7 mln zł i stanowiły 74,4 proc. aktywów ogółem" - wskazano w komunikacie GUS.

GUS wyliczył, że w I połowie 2021 r. aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zmniejszyły się do kwoty 1 554,4 mln zł (o 5,7 proc.). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (73,2 proc.).

W komunikacie podano także, że w pierwszym półroczu 2021 r. udział pięciu TFI o najwyższych aktywach wyniósł 33,6 proc. ogólnej wartości aktywów TFI, podczas gdy w I półroczu 2020 r. było to 40,3 proc.

"W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły1 955,1 mln zł (wzrost o 6,1 proc. w porównaniu do stanu na 30 czerwca 2020 r.) i stanowiły ich największą część (72,9 proc.). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI zmniejszyła się do 162,0 mln zł, a udział inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 1,5 pkt. proc. do 25,8 proc." - stwierdzono w komunikacie GUS.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl