GUS: wzrost majowego zatrudnienia wynikał m.in. ze zwiększania wymiaru etatów

Wzrost majowego zatrudnienia wynikał m.in. ze zwiększania wymiaru etatów do stanu sprzed pandemii - podał GUS.

W maju przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się względem notowanego miesiąc wcześniej o 0,3 proc.

"Było to wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach, zwiększania wymiaru etatów pracowników do poziomu sprzed pandemii, a także mniejszej absencji w związku z pobieraniem przez pracowników zasiłków opiekuńczych i chorobowych - co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach" - napisał GUS.

