Gut-Mostowy: 5 tys. firm w programie Polski Bon Turystyczny

Przewidujemy, że jeszcze dziś liczba firm zgłoszonych do programu Polski Bon Turystyczny przekroczy 5 tys. - powiedział w środę wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy.

Wiceminister w Telewizji Republika wskazał, że system rejestracji przedsiębiorców, którzy zgłaszają się do programu Polski Bon Turystyczny, działa bez zakłóceń i "jeszcze dziś wieczorem lub w nocy przekroczy 5 tys.".

Przypomniał, że przedsiębiorcy z branży turystycznej już od soboty mogą się rejestrować na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. "Jednym kliknięciem można się zgłosić do tego programu, (...) akceptując warunki uczestnictwa, ale też weryfikacji" - powiedział.

Zaznaczył, że Polska Organizacja Turystyczna ma uprawnienia, a wręcz obowiązek kontrolowania firm, co do których zachodzi wątpliwość, że mogą uczestniczyć w programie. Przypomniał, że zgodnie z ustawą, która weszła w życie 18 lipca, do otrzymywania płatności w formie bonu turystycznego uprawnione są wszystkie obiekty hotelarsko- noclegowe, czyli m.in. agroturystyka, pensjonaty, hotele, ale też organizatorzy turystycznych, czyli np. biura podróży.

"Mogą one pakietować usługi turystyczne, czyli oprócz noclegu oferować np. usługi przewodnickie, spływy kajakowe czy stoki narciarskie w zimie" - wyjaśnił Gut-Mostowy.

Powiedział też, że nie ma żadnych ram czasowych określających, do kiedy firmy mogą się zgłaszać do programu. "Ważne jest to, żeby to była leganie działająca firma w Polsce" - zaznaczył.

Od soboty 1 sierpnia można aktywować bon turystyczny - przypomniała w środę na Twitterze Kancelaria Premiera. Bony na platformie PUE ZUS będą mogli aktywować rodzice dzieci do 18. roku życia.

Świadczenie w formie bonu turystycznego - zgodnie z ustawą - będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Po wejściu na PUE rodzice aktywują bon i otrzymają kod, za pomocą którego zapłacą pomiotowi turystycznemu. Kiedy zapłacą bonem, otrzymają potwierdzenie tej płatności SMS-em.

Lista zarejestrowanych podmiotów będzie udostępniana na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej.