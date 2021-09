Gut-Mostowy: Bon turystyczny wspiera osoby z niepełnosprawnością

Bon turystyczny wspiera osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny - powiedział w poniedziałek w Chełmie wiceminister rozwoju i technologii Andrzej Gut-Mostowy. Przypomniał, że bon wynosi w sumie 1 tys. zł dla dzieci z niepełnosprawnością.

Wiceminister Gut-Mostowy, który jest także pełnomocnikiem premiera do spraw promocji polskiej marki, uczestniczył w poniedziałek w konferencji pn. "Turystyka sprzyjająca włączeniu społecznemu" zorganizowanej w ramach Ogólnopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki.

Podkreślił, że wszystkie osoby wykluczone społecznie np. z powodu kryteriów materialnych, niepełnosprawności czy starszego wieku "należy włączyć aktywnie do możliwości skorzystania z rekreacji i wypoczynku". "To jest zadanie nie tylko organizacji społecznych, ale także bardzo ważne zadanie państwa, aby ta naturalna potrzeba wypoczynku i rekreacji(...), regeneracji sił fizycznych i psychicznych na łonie natury, poznawania innych kultur, innych regionów - mogła być realizowana absolutnie dla wszystkich" - zaznaczył Gut-Mostowy.

Wskazał, że takie działania podejmuje także polski rząd poprzez różne programy społeczne. Jako przykład wskazał Polski Bon Turystyczny. "Ze statystyk, które mamy z obiektów noclegowych widzimy, że wiele rodzin wielodzietnych - z czwórką dzieci i więcej - podróżowało dopiero w te wakacje, wcześniej nie miało takiej możliwości. Osiągnęliśmy bardzo ważny cel społeczny, który przybliżył turystykę i wypoczynek Polakom. Można powiedzieć, że turystyka trafiła pod strzechy i o to nam właśnie chodziło" - wyjaśnił wiceminister rozwoju i technologii.

W jego opinii, bon turystyczny jest nie tylko wsparciem dla branży turystycznej, która ucierpiała w wyniku COVID-19, ale przede wszystkim projektem społecznym. Podkreślił, że bon turystyczny dla dzieci z niepełnosprawnością wynosi w sumie 1000 zł.

"To pokazuje też taki aspekt psychologiczny, że polskie państwo chce absolutnie zachęcić osoby poszkodowane przez los i ich rodziny do jakiejś formy wyjazdu, rekreacji". Dodał, że to istotne również z perspektywy wizerunku branży turystycznej. "Chcemy, żeby branża turystyczna była postrzegana jako taka, która też dostrzega tak ważny aspekt społeczny, że obiekty są nie tylko dostępne dla osób pełnosprawnych, ale także dla osób, które są wykluczone" - dodał Gut-Mostowy.

Bon turystyczny w wysokości 500 zł przyznawany jest na każde dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy "Rodzina 500 plus". Ma formę dokumentu elektronicznego, który należy aktywować. Można to zrobić w dowolnym momencie, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Bonem można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Płatności można dokonywać w podmiotach, które zarejestrowały się na liście Polskiej Organizacji Turystycznej. Ich lista jest dostępna na stronach www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

