Gut-Mostowy: Korzystający z bonów turystycznych rezerwują średnio o 10 proc. dłuższy wypoczynek

Klienci korzystający z bonów turystycznych rezerwują średnio o 10 proc. dłuższe pobyty wypoczynkowe, a także przeznaczają na wypoczynek średnio o 27 proc. więcej niż pozostałe osoby - powiedział w piątek w Sejmie wiceszef MRPiT Andrzej Gut-Mostowy.

W piątek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy odpowiadał na pytania dot. efektywności bonu turystycznego.

Jak powiedział, bon turystyczny działa zgodnie z założeniami i wspiera obie strony programu - zarówno podróżnych, jak i branżę turystyczną.

Zdaniem wiceszefa MRPiT podstawowe efekty wsparcia bonem turystycznym to przede wszystkim możliwość wypoczynku dla tych rodzin, które do tej pory nie korzystały z usług turystycznych, a także zakup "urozmaiconych pakietów usług hotelarskich czy przedłużanie urlopów o dodatkowe dni".

"Klienci korzystający z bonów rezerwują średnio o 10 proc. dłuższe pobyty, także przeznaczają na wypoczynek średnio o 27 proc. więcej niż pozostałe osoby" - wskazywał wiceminister.

Powołując się na dane z lipcowego badania Polskiej Organizacji Turystycznej zwrócił uwagę, że w czasie pandemii Program Polski Bon Turystyczny pozytywnie wpłynął na działalność uczestniczących w nim przedsiębiorstw, był też korzystny dla samorządów i obszarów wiejskich.

"Relatywnie duży udział w programie mają podmioty agroturystyczne, prawie taki sam jak hotele i pensjonaty, jednocześnie znaczna część firm prowadzących kwatery prywatne działa również na obszarach wiejskich" - wyjaśnił.

Dodał, że właściciele kwater prywatnych i obiektów agroturystycznych częściej niż ogół badanych przedsiębiorstw deklarowali, iż co najmniej 26 proc. ich przychodów z ostatniego roku pochodziło z płatności Polskim Bonem Turystycznym. "Ok. 70 proc. badanych firm dzięki udziałowi w programie pozyskała nowych klientów, a blisko co piąta firma rozszerzyła działania promocyjne i marketingowe" - powiedział.

Według wiceministra 76 proc. firm, które zwiększyły skalę działalności w związku z udziałem w programie zyskało nowych klientów, 84 proc. badanych firm oceniło pozytywnie udział w programie, a ponad 90 proc. chce go kontynuować.

Jak wskazało MRPiT, z wykorzystaniem Polskiego Bonu Turystycznego dokonano płatności na ponad 1 mld zł; z bonu skorzystały 4 mln dzieci.

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej z powodu skutków epidemii COVID-19. Można nim płacić za usługi realizowane w Polsce przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną. Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością - dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Za pomocą realizowanego od sierpnia 2020 r. bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r. Można nim płacić również za wycieczki jednodniowe, które nie obejmują noclegu, a także za pobyt dziecka na "zielonej szkole", kolonii, wycieczce czy obozie - harcerskim, sportowym, rekreacyjnym.

