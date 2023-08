Gut-Mostowy o decyzji ws. grupowych przyjazdów turystów z Chin do Polski: to dobry, milowy krok

Dopisanie Polski do listy krajów, do których chińskie biura mogą organizować wyjazdy grupowe to dobry, milowy krok w odbudowie turystyki przyjazdowej - skomentował w czwartek decyzję strony chińskiej wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

Jak poinformowała ambasada Chińskiej Republiki Ludowej, od 10 sierpnia br. Polska znalazła się na chińskiej liście krajów, do których chińskie biura podróży mogą organizować wyjazdy grupowe. "To dobry, milowy krok w odbudowie turystyki przyjazdowej i pozytywny efekt współpracy" - skomentował dla PAP chińską decyzję wiceminister Andrzej Gut-Mostowy.

W informacji resortu sportu i turystyki przypomniano, że ograniczenie ruchu turystycznego w Chinach miało związek ze światową pandemią koronawirusa i obowiązywało od 24 stycznia 2020 r. Wtedy właśnie wprowadzono w Chinach zakaz sprzedaży przez biura podróży grupowych wyjazdów turystycznych oraz pakietów produktów turystycznych obejmujących rezerwację hotelową oraz bilety lotnicze.

W grudniu ubiegłego roku władze Chin zniosły obowiązującą przez trzy lata politykę "zero covid" i towarzyszące jej surowe restrykcje, które miały chronić mieszkańców Chin przed dużymi falami infekcji. W styczniu ogłoszono koniec okresu izolacji, kiedy Pekin otworzył granice i wydał "pilotażowe" zezwolenie na wyjazdy grupowe do 20 państw, w tym Tajlandii, Rosji, Kuby i Argentyny. Druga partia opublikowana w marcu obejmowała 40 krajów, w tym Nepal, Francję, Portugalię i Brazylię.

Przed pandemią Chińczycy wydawali na turystykę zagraniczną więcej niż obywatele jakiegokolwiek innego kraju. W 2019 r. było to 255 mld dolarów, z czego szacuje się, że 60 proc. tej kwoty pochodziło z wycieczek grupowych.

"Rynek chiński doświadczył jednego z najdłuższych okresów pandemicznej izolacji spośród wszystkich państw świata" - wskazał, cytowany w informacji, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke. Dodał, że POT od dawna zabiegał o rozbudzenie zainteresowania Chińczyków podróżami do naszego kraju, m.in. poprzez kampanie digitalowe i warsztaty dla tamtejszej branży turystycznej czy live streamingi.

Prezes POT wskazał, że ważnym elementem budowania mody na Polskę w Państwie Środka było przyznanie nagrody "dla najbardziej obiecującej, perspektywicznej destynacji turystycznej w 2023 roku" przez wiodącą platformę turystyczną Toncheng Travel.

