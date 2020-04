Gut-Mostowy: powstanie e-platforma wymiany informacji dot. turystyki

Powstanie elektroniczna platforma wymiany informacji i przepisów dot. turystyki we wszystkich krajach europejskich - powiedział PAP wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. Ma ona pomóc turystom i osobom, które decydują o wsparciu branży w okresie pandemii.

Jak zaznaczył wiceszef resortu rozwoju, który uczestniczył w poświęconej problemom branży turystycznej poniedziałkowej wideokonferencji ministrów ds. turystyki Unii Europejskiej, nieformalna e-platforma wymiany informacji i przepisów dotyczących turystyki we wszystkich krajach europejskich będzie zawierać informacje o tym, jakie wsparcie i rozwiązania organizacyjne dla branży wprowadziły w związku z pandemią poszczególne kraje europejskie.

"Chodzi o to, by każde z państw mogło śledzić na bieżąco rozwiązania obowiązujące u innych" - zaznaczył. Dodał, że będzie to pomoc nie tylko dla turystów i firm, ale też dla osób, które decydują o przepisach turystycznych i różnych formach wsparcia.

Jak wskazał, obecnie każde państwo stara się wesprzeć przedsiębiorców turystycznych, przy równoczesnym poszanowaniu praw konsumentów. W jego ocenie istotnym sygnałem byłaby informacja Komisji Europejskiej, podkreślająca możliwość wydawania podróżnym voucherów zamiast zwrotu kosztów. Jego zdaniem vouchery powinny być objęte taką samą ochroną przed niewypłacalnością, jak umowa pierwotna.

W opinii wiceministra rozwoju, wymiana dobrych praktyk w ramach UE zaprocentuje w walce ze skutkami epidemii.

Jak przypomniał resort rozwoju, dzięki specustawie dot. walce z COVID-19 z 2 marca, organizatorzy turystyki mogą uzyskiwać zwrot wpłaconych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny za imprezy turystyczne, od których odstąpiono lub które zostały rozwiązane z przyczyn bezpośrednio związanych z wybuchem epidemii. Z kolei w ramach specustawy z 31 marca, która składa się na Tarczę Antykryzysową, przedsiębiorcy, w tym z branży turystycznej, mogą korzystać m.in. z: ulg w należnościach, w tym udogodnień w płatnościach podatków i składek ZUS, instrumentów na rzecz poprawy płynności finansowej firm czy rozwiązań dla firm zmuszonych do przestojów. Jedna z regulacji w pakiecie osłonowym ma na celu opóźnienie skutków odstąpień od umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2 - wskazało MR.

Rozwiązanie umowy o imprezę turystyczną ma być skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni. W ocenie MR może to "ochronić sytuację finansową organizatorów turystyki, przesunąć ewentualne niewypłacalności tych podmiotów i rozłożyć je w czasie".

Jednocześnie podróżny, który odstąpił od umowy w związku z wybuchem epidemii, jak przypomniało MR, będzie mógł skorzystać z propozycji organizatora turystyki do otrzymania vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć. "Przyjęcie przez klienta vouchera nie spowoduje rozwiązania pierwotnej umowy z organizatorem turystyki, dlatego środki wpłacone przez klientów będą podlegały ochronie przed niewypłacalnością" - wyjaśnił resort. Dodał, że voucher ma umożliwić istotną zmianę warunków pierwotnej umowy między stronami, poprzez wskazanie np. nowego miejsca wyjazdu czy czasu odbycia podróży.