Gut-Mostowy: sezon turystyczny w Polsce zbliżył się do rekordów z lat ubiegłych

Sezon turystyczny w Polsce zbliżył się do rekordów z lat ubiegłych. Wzrósł ruch turystyczny krajowy i przyjazdowy zagraniczny - poinformował we wtorek minister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Dodał, że zagraniczni turyści docenili Polskę ze względu na atrakcyjność cenową.

We wtorek podczas konferencji prasowej minister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy podsumował wstępnie sezon wakacyjny i pierwsze półrocze br. w turystyce.

"Ten sezon wakacyjny, a także pierwsze półrocze możemy wstępnie podsumować jako istotny wzrost ruchu turystycznego przyjazdowego. Turystyka krajowa na poziomie zbliżonym do rekordowych lat zwłaszcza roku 2019 r." - ocenił Gut-Mostowy.

Zastrzegł, że pod koniec października pojawią się dane z bazy noclegowej GUS. "Wówczas będzie można w pełni podsumować ten okres" - dodał.

Poinformował, że z danych jakimi dysponuje MSiT, a także z przeprowadzonych ankiet wynika, że zagraniczny ruch przyjazdowy "fundamentalnie wzrósł" średnio o 20-30 proc. Minister wskazał, że np. z Czech do Polski przyjechało o 100 proc. więcej turystów. "W przypadku takich krajów jak Węgry, Słowacja, Litwa, Łotwa te wzrosty są mniejsze: 30,40,50 proc." - poinformował Gut-Mostowy.

Minister zwrócił uwagę, że największym zainteresowaniem turystów zagranicznych cieszyły się takie regiony jak województwo pomorskie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, czy województwo dolnośląskie, a także województwo podlaskie.

"Turystyka zagraniczna przyjazdowa wróciła do wielkich miast. Kraków Gdańsk, Wrocław, które są właśnie w tych regionach w dużym stopniu konsumują te wzrosty turystyki zagranicznej przyjazdowej" - stwierdził Gut-Mostowy.

Minister przytoczył wyniki badań ankietowych, z których wynika, że turyści zagraniczni postrzegają Polskę jako kraj wart poznania, z bogatym dziedzictwem i historią. "Podstawowym argumentem, który decydował o tym, że turystyka zagraniczna przyjazdowa w tym roku tak bardzo się rozwinęła, to atrakcyjność cenowa, ale także dostępność komunikacyjna, która pozwalała szybko przemieszczać się przez Polskę i docierać do atrakcji turystycznych" - wskazał Gut-Mostowy.

Zaznaczył, że bardzo ważnym czynnikiem, podkreślanym przez turystów z Bliskiego Wschodu odwiedzających Polskę było poczucie bezpieczeństwa. Minister dodał, że podkreślają to także turyści z całego świata.

Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o ruch turystyczny w różnych regionach to wielkie jeziora mazurskie i obszary górskie przyciągnęły najwięcej turystów. "Nie tylko więc (...) polskie morze było preferowane przez polskich i zagranicznych turystów" - stwierdził minister.

Poinformował również, że odbudowała się turystyka zagraniczna wyjazdowa. "Już w maju, czerwcu wiedzieliśmy, że poziom rezerwacji był o 30-40 proc. wyższy niż w latach ubiegłych" - dodał minister wskazując, że ulubionymi kierunkami wyjazdowymi Polaków były Turcja, Grecja, Egipt, Bułgaria. "Cieszy nas, że Bułgaria dołączyła do tego wysokiego poziomu. Uważam ten rynek za bardzo perspektywiczny, także ze względów cenowych" - przyznał Gut-Mostowy.

Dodał, że nastąpił 30 proc. wzrost zainteresowania turystów amerykańskich Polską. Jego zdaniem to efekt tego, że Polskę jako kraj turystyczny doceniły amerykańskie media. "Myślę, że to będzie taki trend, który zostanie z nami na dłużej" - ocenił Gut-Mostowy.

Na konferencji przypomniano również, że powstała też nowa aplikacja turystyczna na telefon dotycząca promocji zbytków - Monument App -narzędzie, które pozwoli turyście podczas pobytu zobaczyć jakie mam najważniejsze atrakcje historyczne i kulturowe w okolicy, w której przebywa. Minister dodał, że uczestniczy ruchu turystycznego będą mogli się dzielić za pomocą aplikacji swoimi opiniami o poziomie atrakcyjności zabytków.

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke zwrócił natomiast uwagę, że w Polsce jest już obecnie 47 obiektów gastronomicznych wyróżnionych przez Michelin. "Zdybaliśmy pierwszy raz dwie gwiazdki - Kraków ma restaurację z dwiema gwiazdkami Michelin i wraca gwiazdka do Warszawy i do Poznania, w związku z tym w rankingu państw pod względem turystyki gastronomicznej idziemy do góry" - zauważył Szmytke. Zachęcał ,kolejne regiony Polski i miasta do ubiegania się o kolejne wyróżnienia i gwiazdki Michelin.