Gut-Mostowy: w 2023 r. liczba turystów zagranicznych w Polsce wzrosła o ok. 30 proc.

W 2023 r. liczba turystów zagranicznych wzrosła o ok. 30 proc. w całej Polsce; Lublin jest jednym z miast, które zanotowały największe wzrosty według naszych wstępnych danych - poinformował w środę w Lublinie wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

Uczestniczący w III Lubelskim Forum Turystyki wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że zwłaszcza w tym roku w całej Polsce turystyka krajowa i zagraniczna zanotowały bardzo duże wzrosty.

"Wzrost liczby turystów zagranicznych w Polsce wynosi ok. 30 procent. Wzrost turystów krajowych o średnio kilkanaście procent jest oczywiście duży. Lubelskie na tym tle prezentuje się wyjątkowo bardzo dobrze. Obok Krakowa, jest jednym z dwóch miast, które zanotowały największe wzrosty liczby turystów według naszych wstępnych danych. To pokazuje, że ten region ma naprawdę duży potencjał rozwoju turystyki, powrotu do poziomu przedpandemicznego, ale także budowania nowych atrakcji turystycznych, zwłaszcza opartych na turystyce aktywnej, która stała się tak popularna obecnie" - ocenił Gut-Mostowy.

Wiceminister został zapytany też o wpływ bliskiego sąsiedztwa Ukrainy na turystykę na Lubelszczyźnie. "Tylko pasy naprawdę bardzo przygraniczne w tej chwili są obarczone ryzykiem negatywnych zjawisk. Natomiast zdecydowana większość regionu lubelskiego jest miejscem wypoczynku ze strony turystów np. z aglomeracji warszawskiej, Małopolski, Podkarpacia" - mówił Gut-Mostowy dodając, że bardzo dobre wyniki Lublina wskazują na to, że "to odium pewnego ryzyka związanego z wojną na Ukrainie jest już chyba za nami".

Motywem III Lubelskiego Forum Turystyki jest turystyka kulinarna. Wydarzenie potrwa do czwartku.