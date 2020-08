Gut-Mostowy: wydano już ponad 300 tys. bonów turystycznych

Wydano już ponad 300 tys. bonów turystycznych - poinformował we wtorek na Twitterze wiceminister rozwoju Andrzej-Gut Mostowy.

"Do tej pory wydano już ponad 300 tys. bonów turystycznych i ponad 10 tys. podmiotów zarejestrowało się w PUE ZUS. Lista jest otwarta, czas realizacji bonu długi, bo ważność jest aż do 31 marca 2022 r. Zachęcam do udziału w programie" - napisał na Twitterze wiceminister.

Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i "500 plus" im nie przysługuje. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością wsparcie jest dwa razy wyższe i wynosi 1000 zł.

Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do końca marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Aby uzyskać informacje na temat bonu, można skorzystać z całodobowej infolinii pod nr tel. 22 11 22 111. Pytania można też przesyłać na adres e-mail bon@zus.pl.