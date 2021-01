Gwarancje BGK z pakietu pomocowego na dłużej z przedsiębiorcami

Dłuższy okres obowiązywania, brak opłaty prowizyjnej czy wyższe kwoty gwarancji udzielanych na dłuższy czas. BGK przygotował wiele korzystnych zmian w zasadach udzielania gwarancji z pakietu pomocowego BGK dla firm, tak aby jeszcze lepiej pomagać przedsiębiorcom, którzy ucierpieli z powodu pandemii.

Duże przedsiębiorstwa także skorzystają dłużej

W praktyce oznacza to, że np. dłuższy będzie okres, w którym firma korzystająca z limitu faktoringowego będzie mogła przedstawiać faktorowi faktury do wykupu. Dzięki temu faktoranci będą mogli w większym stopniu skorzystać z faktoringu, zapewniając sobie płynność finansową w okresie pandemii. Po gwarancje spłaty limitu faktoringowego przedsiębiorcy mogą sięgnąć do końca czerwca 2021 r.Gwarancje płynnościowe nadal będą mogły zabezpieczać kredyty obrotowe, chroniąc duże i średnie firmy przed ryzykiem utraty płynności. Z gwarancji płynnościowej będzie można skorzystać do końca czerwca 2021 roku.Dla tych wszystkich firm z sektora MŚP, które nie chcą lub nie mogą uzyskać pozostałych pomocowych gwarancji BGK, do 30 czerwca 2021 r. nadal obowiązywać będzie obniżona prowizja za udzielenie gwarancji COSME tj. 0,7 proc. kwoty gwarancji dla kredytów obrotowych.Nowością jest też dłuższy, maksymalny okres gwarancji dla kredytów obrotowych. Dla gwarancji udzielanych od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wynosi on 39 miesięcy (wcześniej 27 miesięcy). Gwarancja COSME udzielana jest na zasadach rynkowych, czyli nie stanowi pomocy publicznej, ani pomocy de minimis, co oznacza, że przedsiębiorca nie musi składać dokumentów takich, jakie są wymagane dla programów pomocowych.Do programu pomocy BGK dla firm dołącza także gwarancja Kreatywna Europa dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych. W przypadku tej gwarancji od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. BGK rezygnuje z pobierania należnej prowizji.Na zgodę Komisji Europejskiej o przedłużeniu preferencyjnych warunków udzielania gwarancji i dopłaty do odsetek od kredytów obrotowych dla przedsiębiorców działających w sektorze rolnym, BGK i banki kredytujące oczekują także dla gwarancji z Funduszu Gwarancji Rolnych.Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju - jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju.