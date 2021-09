Gwiazda koronahossy na GPW traci blask

Minus 62 proc. w pół roku, 36 proc. w ciągu trzech miesięcy, 14 proc. w trakcie ostatniego tygodnia. To liczby, które oddają skalę strat notowanej w indeksie WIG20 spółki Mercator Medical.

Mercator Medical, producent rękawic medycznych, który ma swoje zakłady produkcyjne również w Azji, został okrzyknięty gwiazdą koronahossy na GPW.

Imponujące wzrosty wartości firmy sprawiły, że Wiesław Żyznowski, prezes i wiodący akcjonariusz Mercator Medical, był w październiku zeszłego roku najszybciej bogacącym się Polakiem i jednym z nowych miliarderów.

Tak jak w połowie 2020 r. inwestorzy byli bardzo optymistyczni względem perspektyw rozwoju spółki, tak teraz widzimy mocny pesymizm i ocenę, że ubiegłoroczne zyski były jednorazowe z uwagi na pandemię.

Fundamenty oraz sentyment

Michał Krajczewski, kierownik zespołu doradztwa inwestycyjnego w BM BNP Paribas wyjaśnia, że sytuacja Mercatora w 2021 r. związana jest odwróceniem ubiegłorocznych tendencji, jeżeli chodzi o fundamenty spółki, jak i sentyment inwestorów względem wyceny akcji.



I dodaje, że po gwałtownych wzrostach cen rękawiczek w ubiegłym roku, na czym spółka zarobiła w wyjątkowy sposób, w 2021 r. widać spadek cen rękawiczek, który implikuje pogorszenie się wyników spółki. Tak jak w połowie 2020 r. inwestorzy byli bardzo optymistyczni względem perspektyw rozwoju spółki, tak teraz widzimy mocny pesymizm i ocenę, że ubiegłoroczne zyski były jednorazowe z uwagi na pandemię.

- Niestety wycenie spółki nie pomaga także brak prezentacji jasnej strategii odnośnie przeznaczenia zarobionych w ubiegłym roku środków oraz, w mojej ocenie, słaba komunikacja związana z przeprowadzonym w pierwszym półroczu skupie akcji własnych. Uważam, że stabilizacja sytuacji fundamentalnej, a więc powrót równowagi popytu i podaży na ręku rękawiczek skutkujący zatrzymaniem spadków cen rękawic może w przyszłości przełożyć się na zakończenie trendu spadkowego kursu akcji spółki, przy czym w chwili obecnej trudno wyrokować, kiedy będzie miało to miejsce – wskazuje Michał Krajczewski.

Cięcie szacunków

Klika dni temu Mercator Medical obniżył szacunki dotyczące zysk netto za II kwartał. do 113,8 mln zł. Obecnie producent rękawic spodziewa się, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 535,7 mln zł, EBITDA ok. 118,4 mln zł, a zysk netto ok. 113,8 mln zł.



W połowie lipca Mercator szacował, że w drugim kwartale 2021 r. miał około 164,7 mln zł EBITDA i około 146,6 mln zł zysku netto przy 535,5 mln zł przychodach ze sprzedaży.



Jednocześnie firma poinformowała o zwiększeniu odpisów aktualizujących wartość zapasów do kwoty 85,9 mln zł. W związku z tym, w drugim kwartale 2021 r. odpis na zapas obciążył wynik EBITDA kwotą 83,3 mln zł, a wynik netto kwotą 67,1 mln zł (po ujęciu efektu podatku odroczonego).

