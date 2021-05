GZM analizuje ruch tramwajowy, by przyśpieszyć przejazdy

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rozpoczyna analizy ruchu tramwajów na trzech liniach – T6, T7 i T15, aby zdiagnozować przyczyny wpływające na opóźnienia i spowalniające przejazdy.

"Przyspieszenie czasu przejazdu tramwajów to jedno z podejmowanych przez nas działań, aby usprawnić podróżowanie po Metropolii. Wynika to z faktu, że na transport szynowy patrzymy szeroko. To znaczy, że ważne jest dla nas nie tylko rozwijanie oferty kolejowej, ale równie istotne jest usprawnienie funkcjonowania tramwajów" - powiedział we wtorek przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak.

Teraz zdarza się, że tramwaje niejednokrotnie jadą wolniej i dłużej niż autobusy. Ma na to wpływ wiele czynników związanych m.in. z ogólnym z układem drogowym albo zaprogramowaniem sygnalizacji świetlnej. Dużym problemem jest również to, że nie wszędzie torowisko odseparowane jest od jezdni, a prawdziwą zmorą są źle zaparkowane samochody, które blokują torowiska. Tylko przez pierwsze 100 dni tego roku ruch tramwajów z tego powodu został wstrzymany 42 razy, a przez cały ubiegły rok - 68. Każde takie zdarzenie to opóźnienia, które trwają od kilku do kilkunastu minut. Jedno z najbardziej uciążliwych - w Katowicach na placu Miarki - trwało prawie 80 minut.

"Z dotychczas przeprowadzonych przez nas obserwacji wynika, że nie wykorzystujemy w pełni potencjału naszej sieci z różnych powodów. Dlatego chcemy przeprowadzić analizę i sprawdzić, co możemy zrobić, aby ten czas przejazdu tramwajów przyspieszyć. Właśnie podpisaliśmy umowę na wykonanie koncepcji dotyczącej optymalizacji czasu przejazdu tramwajów, czyli tego, co trzeba byłoby zrobić, aby jeździły szybciej" - wskazał zastępca dyrektora Departamentu Projektów i Inwestycji GZM Paweł Krzyżak.

Na początek pod lupę zostaną wzięte trzy linie tramwaje - 6, 7 i 15. Przejeżdżają one przez Bytom, Chorzów, Świętochłowice, Katowice i Sosnowiec. Wykonawca przygotuje szczegółową analizę na podstawie wizji w terenie na skrzyżowaniach z ruchem tramwajowym. Dokona inwentaryzacji linii tramwajowych, przeanalizuje lokalizację przystanków, sygnalizację świetlną, organizację ruchu w rejonie skrzyżowań, wykona pomocnicze pomiary ruchu, przeprowadzi obserwację zachowań uczestników ruchu. Efektem tych prac ma być wskazanie miejsc newralgicznych, problematycznych węzłów i ciągów komunikacyjnych wraz ze wskazaniem występujących problemów oraz rozwiązań.

W drugim etapie prac dla wybranych korytarzy linii T6, T7 i T15 przygotowane zostaną symulacje ruchu stanu obecnie istniejącego i docelowego, uwzględniającego wielowariantową koncepcję priorytetyzacji tramwajowej. Zostaną one następnie wykorzystane do wykonania analizy porównawczej, w ramach której ocenione zostaną efekty przyspieszenia komunikacji tramwajowej na tych liniach.

