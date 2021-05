GZM finalizuje porozumienie z PKP PLK ws. rozbudowy linii Katowice - Gliwice

Górnośląsko Zagłębiowska Metropolia finalizuje porozumienie z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi ws. współpracy przy opracowaniu studium wykonalności dla rozbudowy połączenia Katowice – Gliwice i dodatkowych torów Kolei Metropolitalnej – przekazał w środę przewodniczący GZM Kazimierz Karolczak.

Przetarg na wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla rozbudowy połączenia Katowice - Gliwice na głównej magistrali kolejowej E30 zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP PLK, prowadzi od połowy marca br. (obecny termin składania ofert to 31 maja br.). Analizowana ma być m.in. budowa nowych torów aglomeracyjnych i nowych przystanków.

Główną częścią zamawianych opracowań ma być studium wykonalności, które da podstawę do decyzji o realizacji inwestycji. Zamówienie ma w połowie sfinansować Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM), przygotowująca we współpracy z PLK w regionie Kolej Metropolitalną.

"Finalizujemy porozumienie między Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi dotyczące zasad współpracy w zakresie opracowania studium wykonalności dla inwestycji dotyczącej odcinka Katowice - Gliwice i dodatkowych torów Kolei Metropolitalnej" - powiedział podczas środowych obrad zgromadzenia GZM przewodniczący jej zarządu Kazimierz Karolczak.

Liczące ok. 30 km połączenie Katowice - Gliwice to główny kręgosłup komunikacyjny miast Górnego Śląskiego oraz część najważniejszej linii S1 Kolei Śląskich. W przyszłości ma być jedną z dwóch kluczowych tras głównego przedsięwzięcia transportowego GZM - Kolei Metropolitalnej (obok trasy Dąbrowa Górnicza - Tychy), którego rozwój uniemożliwia dotąd niewystarczająca przepustowość linii kolejowych.

Jak wynika z wcześniejszych informacji PLK, założeniem inwestycji planowanej na linii Katowice-Gliwice jest oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego, co przyczyniłoby się do zwiększenia przepustowości. To z kolei pozwoliłoby na uruchomienie większej liczby połączeń pasażerskich, a także przewóz większej ilości towarów.

PLK od 2013 r. do 2016 r. stopniowo remontowały połączenie kolejowe z Gliwic do Katowic. W grudniu 2014 r. skończyły się prace między Gliwicami a Chorzowem Batorym, w 2015 r. wyremontowano odcinek Katowice - Chorzów Batory, a w 2016 r. tory stacji Gliwice. Inwestycje pozwoliły na przyspieszenie pociągów i skrócenie przejazdu z ok. 30-35 min. do 20-26 minut.

Przedmiotem obecnych analiz ma być dalsze skrócenie czasu jazdy pociągów. Wśród założeń będzie zwiększenie dostępności transportu kolejowego w ruchu aglomeracyjnym i regionalnym oraz dostosowanie stacji i przystanków do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Wykonawcy studium przeanalizują również usprawnienie przewozu towarów - pod kątem cięższych i dłuższych (do 750 m) pociągów towarowych, m.in. w relacjach międzynarodowych.

Opracowane w ramach studium wstępne propozycje zostaną skonsultowane z przewoźnikami, którzy realizują lub zamierzają realizować połączenia na linii Katowice - Gliwice, co pozwoli uwzględnić potrzeby prognozowanego ruchu pasażerskiego i towarowego przy ustalaniu koncepcji wariantów inwestycyjnych. Prace studialne określą zakres projektu, jego efekty oraz koszty realizacji.

Zakładany termin realizacji prac studialnych to lata 2021-2023. PKP PLK zaplanowały realizację zadania we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane mogłyby być realizowane w nowej perspektywie finansowej.

GZM w kontekście tego przedsięwzięcia zwraca uwagę na kluczową rolę budowy osobnych torów, umożliwiających zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów aglomeracyjnych. Budowa odseparowanego torowiska na trasie Gliwice-Katowice ma zasadnicze znaczenie dla przyszłej Kolei Metropolitalnej. Dzięki jemu możliwe byłoby wprowadzenie oczekiwanego standardu, aby pociągi wewnątrz Metropolii kursowały co kilkanaście minut.

Na początku lutego br. PLK zamówiły podobną dokumentację przedprojektową dla odcinka Katowice - Sosnowiec Jęzor na linii E 30 z Katowic do Krakowa. Połączenie to jest obecnie na końcowym etapie modernizacji, jednak obejmuje ona tylko odcinek przebiegający poza Górnym Śląskiem: od Sosnowca Jęzora do Krakowa. Warta 7,7 mln zł netto dokumentacja ma powstać do IV kw. 2023 r.

Wcześniej, w 2019 r. i 2020 r. PLK zamawiały takie opracowania m.in. dla odcinków linii kolejowych Bytom - Opole, Katowice Ligota - Tychy (również istotnego dla Kolei Metropolitalnej) oraz Czechowice-Dziedzice - Zwardoń.

Na drugą połowę br. spółka zapowiada ogłoszenie przetargów zakładających m.in. budowę nowych torów aglomeracyjnych na odcinku Będzin - Katowice - Katowice Ligota. Dokumentacja tych inwestycji jest już gotowa.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl