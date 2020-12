GZM podpisała Manifest na rzecz wielopoziomowego zarządzania przestrzenią powietrzną

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia znalazła się wśród sygnatariuszy Manifestu na rzecz wielopoziomowego zarządzania przestrzenią powietrzną nad obszarami zurbanizowanymi. Jego celem jest uwzględnienie roli miast i regionów w zarządzaniu miejską przestrzenią powietrzną.

Jak poinformował we wtorek Michał Nowak z biura prasowego GZM, manifest ogłoszono tego dnia podczas Amsterdam Drone Week - jednego z ważnych wydarzeń branży dronowej w Europie. Dokument poparło czternaście podmiotów, wśród nich Metropolia - jako partner Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (CEDD).

Metropolia uczestniczy w CEDD od 2018 r. wraz z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, przy zaangażowaniu Ministerstwa Infrastruktury.

Założeniem CEDD jest m.in. testowanie i rozwój kompleksowych rozwiązań związanych z technologiami dronowymi, służących poprawie jakości życia w mieście. Jednym z celów CEDD ma być umożliwienie w przyszłości poruszania się Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP), czyli dronów, nad miastami w trybie automatycznym lub autonomicznym.

W tym kontekście przedstawiciele CEDD współpracują nad powstającą U-Space, jak określa się infrastrukturę dla ruchu dronów w miastach. Akcentują, że ponieważ drony będą odgrywały coraz większą rolę w biznesie i w samorządach, ważne jest, aby wdrażając koncepcję U-Space, nie zapominać o roli władz lokalnych.

"Przyjęcie manifestu to ogromny krok naprzód w kontekście wdrażania koncepcji U-Space. Miasta powinny brać udział w kształtowaniu sposobu zarządzania przestrzenią powietrzną nad ich terenem" - oceniła cytowana przez Nowaka pełnomocnik ministra infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych i programu CEDD Małgorzata Darowska.

"Sposób w jaki będzie się to odbywało, podział zadań i odpowiedzialności, musi być wypracowany w procesie partycypacyjnym, który my w Polsce już prowadzimy w ramach programu CEDD" - zaznaczyła Darowska. "Zaangażowanie miast stworzy dialog do budowy nowego wymiaru gospodarki" - podkreśliła.

"Chcemy przekonać władze samorządowe, jak i samych mieszkańców, że technologie dronowe to przyszłość dla rozwoju miast i biznesu. Dlatego popieramy manifest, ponieważ uważamy, że miasta powinny być zaangażowane w ten proces od początku" - dodał przewodniczący zarządu Metropolii Kazimierz Karolczak.

Według informacji GZM manifest został opracowany przez społeczność miast działająca w ramach Inicjatywy na rzecz Miejskiej Mobilności Powietrznej (UIC2) Rynku Inteligentnych Miast UE - poprzednio znanej jako Inicjatywa na rzecz Miejskiej Mobilności Powietrznej EIP-SCC (UAM). Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest członkiem tej społeczności i sygnatariuszem manifestu.

W manifeście określono, że to miasta i regiony odgrywają decydującą rolę w zapewnieniu zbieżności pomiędzy działaniami służb użyteczności publicznej, a potrzebami i preferencjami ich obywateli. Mają decydująca rolę w określeniu, w jakim zakresie działania U-Space mogą być prowadzone na ich terenach. Odgrywają też decydującą rolę w obszarach działalności lotniczych na ich terenach i ścigają naruszenia w publicznym korzystaniu z miejskiej przestrzeni powietrznej.

Manifest adresowany jest do władz europejskich i krajowych, a także instytucji europejskich w zakresie zarządzania przestrzenią powietrzną. Dokument poparło czternaście miast i regionów: Akwizgran, Amsterdam, Nowa Akwitania, Ingolstadt, Hamburg, Lublana, Liège, Malaga, Tampere, Hesja Północna, Oulu, Enschede, Trikala oraz Metropolia GZM. Grono to jest otwarte.

Ustanowienie na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (czyli jednego z europejskich obszarów rozwoju i testowania technologii dronowych), zapoczątkowało we wrześniu 2018 r. porozumienie GZM z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Następnie GZM porozumiała się nt. prowadzenia konkretnych projektów pilotażowych w obszarze demonstratora z Polskim Funduszem Rozwoju.

Według wcześniejszych informacji PAŻP CEDD to miejsce, w którym podmioty skupione wokół technologii bezzałogowych i autonomicznych - od dostawców i integratorów, przez klientów, instytucje naukowe, samorządy i administrację, na instytucjach finansowych i inwestorach kończąc - mogą testować warunki dla współpracy i praktycznych zastosowań w ramach tworzącego się rynku.

CEDD jest też pierwszą w Polsce platformą wymiany wiedzy oraz wsparcia dla pozyskiwania i rozwoju rozwiązań technologicznych, a także płaszczyzną komunikacji i współpracy różnych interesariuszy. Zaangażowanie ULC i PAŻP ma zapewniać bezpieczeństwo prawne i operacyjne działań oraz współpracę z rynkiem, aby eliminować bariery dla zastosowanych rozwiązań.

W strukturze CEDD realizowane są takie projekty, jak DroneLAB Środowisko, który m.in. przyniósł już rekomendacje związane z wykonywaniem przez samorządy badań zanieczyszczeń powietrza przy użyciu dronów, czy DroneLAB Transport służący wypracowaniu procedur dotyczących m.in. automatycznego transportu przy użyciu dronów.