GZM podpisała umowy na koncepcje techniczne dwóch odcinków velostrad

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) podpisała umowy z wykonawcą na przygotowanie koncepcji technicznych dla dwóch odcinków velostrad - z Sosnowca do Katowic oraz z Katowic do Mysłowic.

Wyłoniony w przetargu wykonawca przygotuje dokumentację dla odcinków dróg dla rowerów o długości 5,8 oraz 4,7 km. Koncepcje mają być gotowe za ok. 10 miesięcy - podało we wtorek biuro prasowe GZM. Następnymi etapami po przygotowaniu koncepcji będzie projekt budowlany oraz budowa.

Jak zaznacza GZM, budowa velostrad to jedno ze strategicznych działań podejmowanych we współpracy z miastami Metropolii. Drogi rowerowe Mają one pełnić głównie funkcję transportową, zapewniając bezpieczny przejazd do pracy, szkoły, instytucji w ramach jednego miasta lub pomiędzy miastami.

Planowane przebiegi velostrad zostały wytyczone przez Metropolię we współpracy z miastami członkowskimi. Łącznie powstanie 8 velostrad o długości ok. 120 km. "Ten katalog nie jest zamknięty. Trwają ustalenia dotyczące kolejnych przebiegów" - zaznaczają przedstawiciele Metropolii.

Trasa velostrady nr 1 (Katowice-Sosnowiec) ma przebiegać od katowickich Bulwarów Rawy w okolicy ul. Bankowej, przez tereny na wschód od drogi ekspresowej S86, aż po centrum Sosnowca. Koniec trasy został przewidziany przy parku Dietla, nieopodal ul. Żeromskiego. Długość trasy wyniesie 9,4 km, z czego zamówiona koncepcja obejmuje 5,8 km.

Velostrada nr 6 (Katowice-Mysłowice) będzie miała 9,1 km (koncepcja obejmuje 4,7 km) i rozpocznie się w Katowicach-Brynowie, będzie biegła wzdłuż nieczynnej linii kolejowej nieopodal doliny Trzech Stawów i w dalszym biegu przez Giszowiec. Następnie w kierunku Mysłowic będzie przebiegać wzdłuż ulicy Mysłowickiej, docierając do granicy z Mysłowicami i dalej wzdłuż ul. Mikołowskiej, aż do rejonu ronda Rotmistrza Pileckiego. Rozpoczęcie prac budowlanych na terenie Katowic jest planowane na III kwartał 2023 r.

20 grudnia ubiegłego roku GZM podpisała dwie pierwsze umowy dotyczące dofinansowania budowy velostrady Katowice - Mysłowice, realizowanej w ramach dużego projektu o nazwie Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych. W pierwszej trasa połączy dwie katowickie dzielnice - Brynów z Giszowcem. Velostrada nr 6 zostanie połączona z węzłem Giszowiec. W tym celu samorząd Katowic wybuduje łącznik, który będzie miał charakter miejskiej drogi rowerowej poprowadzonej ulicami Giszowca. Zgodnie z planami Metropolii, w tej dzielnicy, na zlikwidowanej bocznicy kolejowej kopalni Staszic ma rozpoczynać się Velostrada nr 3 do Tychów.

Rozwiązania, które znajdą się w koncepcji technicznej velostrad, mają stanowić plan dla przyszłych projektów m.in. architektoniczno-budowlanych, zagospodarowania terenu oraz technicznych - wyjaśniają przedstawiciele GZM. Realizacja koncepcji technicznych dla dwóch velostrad zakłada również wykonanie wszelkich uzgodnień własnościowych oraz z zarządcami sieci naziemnych, nadziemnych i podziemnych. Wykonawca dokumentacji będzie także musiał przedstawić rozwiązania przejścia tras w punktach newralgicznych i kolizyjnych, jak skrzyżowania z drogami publicznymi, przejścia przez rzeki czy linie kolejowe. "Do zadań wykonawcy będzie też należało przedstawienie rozwiązań występujących ryzyk w zakresie geodezyjnym i dysponowania nieruchomościami, urbanistyki oraz planowania przestrzennego" - wyliczają urzędnicy.

Koncepcja powinna uwzględniać kwestie bezpieczeństwa i wyposażenia, związane z infrastrukturą towarzyszącą, jak np. barierki ochronne, miejsca obsługi rowerzystów, preferowane rozwiązania ochrony rowerzysty przez zastosowanie "zielonej bariery" czy też wymagane oświetlenie drogi rowerowej. Przy projektowaniu należy unikać rozwiązań, które mogą stanowić bariery dla osób z niepełnosprawnościami. Rozwiązania w tym zakresie mają podlegać uzgodnieniom z Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. W ramach prac nad dokumentem przewidziane są również konsultacje społeczne. Jeszcze w tym roku planowane są kolejne przetargi na wykonanie koncepcji technicznych innych velostrad: Katowice-Siemianowice Śląskie-Chorzów-Bytom-Piekary Śląskie oraz Tarnowskie Góry-Bytom.

Podstawowym dokumentem, który określa zasady i tryb realizacji dróg rowerowych o funkcji transportowej i o znaczeniu ponadlokalnym określa "Ramowy program realizacji metropolitalnych dróg rowerowych w obszarze GZM". Przedstawia on kierunki rozbudowy dróg, których zadaniem jest stworzenie sieci połączeń o charakterze transportowym. Dokument wyznacza także podział zadań przy realizacji tych inwestycji pomiędzy GZM a gminami. Jak zaznacza GZM, bardzo ważnym elementem jest wzmocnienie roli społecznej na etapie przygotowania inwestycji. Gminy, które przyjęły program realizacji metropolitalnych dróg rowerowych zobowiązują się do konsultowania rozwiązań projektowych z organizacjami pozarządowymi. Mają też obowiązek stosowania opracowanych przez Metropolię standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej.

Metropolia angażuje się finansowo w budowę nowych dróg rowerowych o znaczeniu transportowym. Pierwszym elementem jest budowa velostrad, ale ramowy program jest znacznie szerszy. Jego celem jest wdrożenie wspólnego programu rozbudowy dróg rowerowych, dzięki któremu w GZM powstanie spójna sieć. Umożliwi to maksymalne wykorzystanie potencjału transportowego prowadzonych inwestycji rowerowych w poszczególnych gminach - wskazują urzędnicy.

