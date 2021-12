GZM: udział w grupie zakupowej samochodów elektrycznych rozważają gminy z Pomorza

Uczestnictwo w grupie zakupowej, przygotowywanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię pod kątem zakupu samochodów elektrycznych, rozważają gminy z obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, a także miasto Jaworzno – wynika z informacji władz GZM.

Grupa ma zostać utworzona w najbliższych tygodniach.

O finalizowanych pracach nad dokumentacją w ramach grupy zakupowej samochodów elektrycznych GZM poinformował podczas wtorkowych obrad zgromadzenia Metropolii przewodniczący jej zarządu Kazimierz Karolczak.

"Mam nadzieję, że w grudniu zamkniemy te prace i w pierwszych dniach stycznia uruchomimy tę grupę. Zgodnie z pozyskanymi informacjami wstępne zainteresowanie dołączeniem do grupy wyraziły gminy z obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz gmina Jaworzno. Trwają ustalenia w tej sprawie" - powiedział Karolczak.

Jak zaznaczył, analizy dotyczące zwiększenia wolumenu zakupu zakładają wykorzystanie efektu skali dla potencjalnych oszczędności w ramach wspólnego postępowania. "Taką grupę zbudował wcześniej Krakowski Holding Komunalny i te oszczędności były spore, zatem również liczymy, że to będzie dobry projekt" - dodał przewodniczący zarządu GZM.

W poprzednich Metropolia sygnalizowała, że celem powołania grupy zakupowej samochodów elektrycznych jest zrealizowanie wymogów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

W 2019 r. w grupie zakupowej, której liderem był Krakowski Holding Komunalny, kupiono 47 samochodów elektrycznych dla tamtejszych: urzędu miasta, straży miejskiej, ośrodka pomocy społecznej, zarządów: dróg, transportu publicznego, budynków komunalnych, zieleni miejskiej, infrastruktury sportowej i cmentarzy komunalnych, ośrodka profilaktyki uzależnień, Krakowskiego Biura Festiwalowego, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny, ośrodków wychowawczych oraz spółek MPWiK i MPEC.

Pojazdy hyundaia w usłudze wynajmu długoterminowego dostarczyła wówczas krakowskim instytucjom firma Arval Service Lease Polska.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) od kilku lat w ramach grup zakupowych kupuje energię elektryczną oraz paliwo gazowe.

Na początku listopada br. rozstrzygnięto przetarg na zakup przez grupę GZM blisko 1 terawatogodziny energii elektrycznej w latach 2022-2023 dla 115 zamawiających. Wpłynęły cztery oferty. Po ich otwarciu okazało się, że najniższa jest o ponad 100 mln zł droższa, niż budżet. Ofertę Tauronu o wartości ok. 597,3 mln zł wybrano uznając, że ponowienie postępowania nie gwarantowałoby uzyskania niższej ceny.

Podobnie było w przypadku grupy zakupowej GZM, która wspólnie ma kupić gaz w latach 2022-2023. W skład grupy zakupowej gazu weszły 32 samorządy, jednak 15 samorządów zdecydowało się na dwuletnie dostawy w latach 2022-23 (kupują one łącznie ok. 97,2 GWh), a 17 gmin kupi paliwo tylko w 2022 r. (ok. 101,5 GWh). W tym postępowaniu zaakceptowano jedyną ofertę PGNiG za ok. 84,3 mln zł, przy budżecie ok. 89 mln zł.

