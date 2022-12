H. Kowalczyk: zaproponujemy zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego o 20 proc. w 2023r. dla producentów trzody chlewnej

Na przyszły rok zaproponujemy zwiększenie limitów dopłat do paliwa dla producentów trzody chlewnej, zwiększenie stawki z 1 zł do 1,20 zł do litra paliwa. To będzie podniesienie o 20 procent tej stawki - zapowiedział w niedzielę wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

W niedzielę w Przysusze (woj. Mazowieckie) odbywa się Zgromadzenie Polskiej Wsi, w którym udział biorą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości i rządu oraz rolnicy, przetwórcy i handlowcy.

Wicepremier Kowalczyk zapowiedział zwiększenie stawki dopłat dla rolników za paliwo rolnicze oraz rozszerzenie dopłat na producentów i hodowców trzody chlewnej. "Chcemy do tych limitów dołożyć producentów i hodowców trzody chlewnej, bo tam też paliwo jest potrzebne" - powiedział.

"Na przyszły rok zaproponujemy zwiększenie limitów dopłat do paliwa dla producentów trzody chlewnej, zwiększenie stawki z 1 zł do 1,20 zł do litra paliwa. To będzie podniesienie o 20 procent tej stawki" - oświadczył.

Kowalczyk zaznaczył, że dopłaty do zakupu paliwa rolniczego w ramach pomocy z budżetu państwa zostały wprowadzone przez PiS w 2006 roku.

