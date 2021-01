Hala Sośnica w Gliwicach zmodernizowana kosztem 8,3 mln zł

8,3 mln zł kosztowała zakończona właśnie modernizacja hali widowiskowo-sportowej Sośnica w Gliwicach, w której odbywają się m.in. mecze piłki ręcznej i futsalu. Dzięki inwestycji poprawiło się bezpieczeństwo i walory użytkowe hali, która stała się też bardziej dostępna dla niepełnosprawnych.

Lokalne władze przypominają, że z uwagi na pandemię nie mogą zorganizować oficjalnego otwarcia obiektu. Na poniedziałek zaplanowano krótki briefing prasowy i zwiedzanie hali z udziałem lokalnych władz.

Jak podał gliwicki magistrat, koszt przeprowadzonej modernizacji to blisko 8,3 mln zł. Ponad 3,1 mln zł z tej kwoty to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Generalnym wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane Budecon z Sosnowca. Urząd Miejski w Gliwicach podaje, że zakres prac był szeroki. W hali przy ul. Sikorskiego zmienił się układ pomieszczeń. Wydzielono i przebudowano strefy pożarowe i klatki schodowe. Przebudowane zostały pomieszczenia socjalne i zaplecze sportowe dla trenujących.

"Kompleksowo zmodernizowano instalacje: elektryczną, oświetleniową, sanitarną, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną, teletechniczną oraz oświetlającą poszczególne wyjścia ewakuacyjne. Warto podkreślić, że obiekt stał się bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wybudowano windę dla gości z ograniczeniami ruchowymi, które będą miały teraz łatwiejszy dostęp do poszczególnych pomieszczeń hali i przemieszczania się po obiekcie. Wymieniono schody główne z żelbetowych na stalowe - zmodernizowano stolarkę okienną i drzwiową" - wyliczają urzędnicy.

W hali do piłki ręcznej pojawiła się nowa i nowoczesna nawierzchnia winylowa, zmodernizowano oświetlenie oraz pomalowano sufity i ściany. Przebudowana została też widownia - w taki sposób, by bezpośredni dostęp do miejsc dla kibiców miały osoby niepełnosprawne. Podstawowe prace budowlane wykonano też w hali do koszykówki. Dodatkowo zamontowano tam nowy dębowy parkiet oraz wymieniono tablice koszykarskie. Podobną modernizację przeszło pomieszczenie przeznaczone do gry w tenisa stołowego. We wszystkich obiektach zamontowano nową wentylację.

"Dzięki wykonanym pracom hala widowiskowo-sportowa otworzy się na nowe możliwości. Już teraz w ciągu roku obiekt gości ok. 60 tys. osób. Przy ul. Sikorskiego odbywają się zawody piłki ręcznej oraz futsalu. To miejsce zasłużone dla szermierki. Odbywały się tam m.in. Międzynarodowy Turniej Szermierczy +O Stalową Klingę Hutnika"+ i Memoriał A. Franca i Międzynarodowy Turniej +Gwiazdka ze szpadą+, w którym startowało 400 młodych adeptów" - podał Urząd Miejski w Gliwicach.

Hala Sośnica w Gliwicach nie jest jedynym gruntownie odnawianym w ostatnim czasie sportowym obiektem na Śląsku. Już wkrótce rozpocznie się kolejny etap modernizacji wybudowanej w latach 80. hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej - Halembie, która w 2019 r. zmieniła już swój wygląd zewnętrzny - kosztem 6,5 mln zł przeprowadzono gruntowną termomodernizację budynku.

Właśnie zakończył się przetarg na prace wewnątrz obiektu, które obejmą remont i aranżację sanitariatów oraz przebudowę instalacji sanitarnych. Rozpoczęcie prac, szacowanych na 1,3 mln zł, planowane jest w pierwszym kwartale br. Także rudzka hala ma być bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

"Kompleksowa modernizacja największej hali w naszym mieście to kosztowne przedsięwzięcie, dlatego staramy się pozyskiwać na ten cel środki zewnętrzne. Przypomnę, że w 2018 roku przyznano nam 2,5 mln zł z Metropolitalnego Funduszu Solidarności, a w 2020 prawie 2,3 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" - powiedział wiceprezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. Po zakończeniu remontu i aranżacji sanitariatów oraz przebudowy instalacji sanitarnych rozpocznie się kolejny etap - aranżacja holu głównego i sali widowiskowo-sportowej.