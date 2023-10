Hamas sfinansował atak na Izrael w zaskakujący sposób

To kryptowaluty umożliwiły Hamasowi sfinansować atak terrorystyczny na Izrael – pisze "The Wall Street Journal". Zarówno Hamas, jak i Palestyński Islamski Dżihad otrzymywały przed atakiem pokaźne transfery środków w kryptowalutach.

Kryptowaluty stały się ważnym narzędziem finansowania dla organizacji terrorystycznych, które nie mają dostępu do międzynarodowego systemu bankowego. Portfele kryptowalut związane z Hamasem i Islamskim Dżihadem otrzymywały w ten sposób pokaźne sumy pieniędzy, które w dużej mierze umożliwiły atak na tak szeroką skalę, jak ten który miał miejsce w ostatni weekend w Izraelu.

Wciąż jednak głównym źródłem finansowania palestyńskich organizacji terrorystycznych pozostaje Iran, choć ostatnio do ich wspierania mogła dołączyć Rosja.

To tym dwóm krajom najbardziej może zależeć na destabilizacji w regionie Bliskiego Wschodu, gdy Iran otwarcie dąży do zniszczenia państwa Izrael, a Rosja może liczyć na odwrócenie uwagi światowej opinii publicznej od jej inwazji na Ukrainę.

To te dwie grupy połączyły siły, by dokonać w weekend barbarzyńskich ataków na ludność cywilną, w których zginęło co najmniej 900 osób.

Islamscy terroryści lubią kryptowaluty z jednego konkretnego powodu

Tymczasem – jak zauważa "The Wall Street Journal, powołując się na szacunki analityków – portfele kryptowalut powiązane z Islamskim Dżihadem w okresie od sierpnia 2021 do czerwca 2023 otrzymały transfery o wartości 93 mln dol., a powiązane z Hamasem – 42 mln dol.

Ponieważ te organizacje są od dawna uznawane za terrorystyczne, nie mają dostępu do międzynarodowego systemu bankowego. Każda instytucja, która umożliwi im transfery pieniężne, sama ryzykuje też zarzutami kryminalnymi objęciem podobnymi sankcjami.

Kryptowaluty, choć ze względu na swoją specyfikę umożliwiają dokładne śledzenie przesyłanych pieniędzy, to z drugiej strony pozwalają też omijać tego typu sankcje bankowe.

Izraelski wywiad słynie ze swojego zaawansowania technologicznego, a izraelskie ministerstwo obrony próbuje uniemożliwić terrorystom finansowanie w ten sposób. Jak stwierdził jednak cytowany przez "WSJ" minister obrotny Yoav Gallant – "nie jest to łatwe zadanie".

Za atakiem Hamasu stoi Iran, a być może także Rosja

Hamas używa portfeli z kryptowalutami szczególnie do tego, aby transferować walutę do Gazy z Egiptu. Głównym źródłem finansowania organizacji pozostaje jednak Iran, który rocznie – jak szacuje administracja USA – przeznacza na jej działanie 100 mln dol.

Po weekendowych atakach Hamasu na Izrael, które zadziwiły ekspertów swoją skalą, coraz więcej mówi się też o tym, że palestyńskie organizacje terrorystyczne mogą otrzymywać wsparcie z Rosji, co na pewno zgadza się z wyrażanymi przez nie prorosyjskimi sympatiami, a także ich skrajnie antyamerykańską postawą.

Władze Rosji wiedziały, że Hamas przygotowuje sobotni atak na Izrael - stwierdził Andrij Czerniak, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), cytowany we wtorek przez agencję Interfax-Ukraina. Z kolei niemiecki ekspert ds. Europy Wschodniej Sergej Sumlenny zwrócił uwagę, że sam charakter ataku może sugerować, iż stoi za nim Rosja. "Żaden inny sojusznik Hamasu oprócz Rosji nie ma doświadczenia w wykorzystaniu dronów zrzucających bomby przeciwko czołgom bojowym" - napisał Sumienny w serwisie Twitter.

Rosja (oprócz Chin i Iranu) ma być też głównym beneficjentem zmiany geopolitycznej, która wynikła z ataku.

Najbardziej bezpośrednim skutkiem wydarzeń w Izraelu prawdopodobnie będzie zahamowanie procesu normalizacji stosunków Tel Awiwu z państwami arabskimi, szczególnie Arabią Saudyjską. Z kolei ewentualne przekazanie Izraelowi przez USA zaawansowanych technologicznie rodzajów uzbrojenia jeszcze bardziej uszczupli amerykańskie rezerwy, znacząco nadwyrężone w ostatnich miesiącach przekazywaniem wsparcia Ukrainie.