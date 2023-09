Han Duck-soo: Polska jest kluczowym partnerem Republiki Korei

Polska jest kluczowym partnerem Korei i punktem startu do wejścia do Europy Środkowej i Wschodniej - mówił w środę w Mińsku Mazowieckim premier Republiki Korei Han Duck-soo. Dodał, że - aby zacieśnić współpracę - rząd koreański zgodził się we wtorek na import m.in. polskiego mięsa wieprzowego.

Premier Republiki Korei Han Duck-soo w środę na terenie 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim.

Han Duck-soo mówił m.in. o podobieństwach między Polską i Republiką Korei; jak zauważył, oba kraje musiały bronić wolności i demokracji podczas częstych najazdów obcych sił. Zarówno Polska, jak i Republika Korei, mimo tych trudności, osiągnęły szybki rozwój gospodarczy - podkreślił.

"Po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych w roku 1989 nasze kraje ściśle współpracowały we wszystkich dziedzinach, jak polityka, gospodarka, kultura, ochraniając podstawowe wartości, takie jak demokracja, wolny rynek i prawa człowieka" - powiedział. Dodał, że w tym roku Republika Korei i Polska obchodzą 10. rocznicę nawiązania partnerstwa strategicznego.

"Żeby bardziej uściślić współpracę gospodarczą, rząd Republiki Korei wczoraj zezwolił na import z Polski mięsa wieprzowego" - przekazał Han Duck-soo. Uściślił, że na razie - z 11 polskich zakładów - takie pozwolenie otrzymał jeden zakład, a pozostałe 10 ma je otrzymać wkrótce.

Han Duck-soo przekazał, że w fazie końcowej jest także proces eksportu polskiego mięsa drobiowego, a w toku jest procedura importowania z Polski mięsa wołowego. "Polska niewątpliwie jest kluczowym partnerem Korei i punktem startu do wejścia do Europy Środkowej i Wschodniej" - podkreślił.

Zaznaczył, że Polska jest pierwszym krajem z Europy Środkowej, do którego weszły koreańskie firmy. Jak mówił, obecnie w Polsce działa 600 południowokoreańskich firm, które zatrudniają w Polsce ok. 22 tys. pracowników.

Przekazał, że w zeszłym roku Polska i Republika Korei osiągnęły rekordowy obrót sięgający ok. 10 mld dolarów, "pomimo pandemii Covid-19, niestabilności geopolitycznej, złej sytuacji gospodarczej na świecie".

Podkreślił też, że oba kraje mają doświadczenia w odbudowie po wojnie, "więc także będziemy współpracować w sprawie odbudowy Ukrainy".

Han Duck-soo poinformował, że będzie w środę rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim, m.in. o dalszych możliwościach wzmocnienia partnerstwa strategicznego na różnych płaszczyznach, w tym w sprawach międzynarodowych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl