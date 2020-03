Handel na giełdach w USA został wstrzymany na 15 minut po spadku indeksu S&P 500 o 7 proc.

Handel na amerykańskich giełdach został wstrzymany na 15 minut po tym, jak indeks S&P 500 spadł ok. godz. 14.35 czasu polskiego (9.35 w Nowym Jorku) o 7 proc. - wynika z notowań podawanych przez agencję Bloomberga.

Do tego czasu indeks S&P 500 spadł o 7 proc., Dow Jones Industrial zniżkował o ponad 7 proc., a Nasdaq poszedł w dół o 6,6 proc.

Ostatni raz handel został wstrzymany na 15 na giełdach w USA krótko po otwarciu sesji w poniedziałek.

Kolejna 15-minutowa przerwa nastąpi, jeśli straty w indeksie osiągną 13 proc., co oznaczałoby spadek do poziomu 2.585,96 pkt.



Jeśli indeks S&P 500 spadnie o 20 proc., czyli do 2.377,9 pkt., rynki zamkną się na cały dzień. Tylko zasada 20 proc. obowiązuje w ostatnich 35 minutach handlu.

Tzw. automatyczne wyłączniki pojawiły się na giełdzie NSE po czarnym poniedziałku w 1987 r. „Bezpiecznik" zadziałał po raz pierwszy od grudnia 2008 r., gdy rozpętał się kryzys finansowy. Dotychczas nie nastąpiło wstrzymanie pracy giełdy po spadkach o 13 proc. i 20 proc.

W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł do 1465 pkt., czyli o 5,86 proc. i wyniósł 23.553,22 pkt. S&P 500 stracił 4,89 proc. i wyniósł 2.741,38 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w dół 4,70 proc., do 7.952,05 pkt. Jeszcze niecały miesiąc temu główne amerykańskie indeksy były na historycznych szczytach.