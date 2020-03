Handel zagraniczny w styczniu. Jest dobrze

Sytuacja ekonomiczna w Polsce w styczniu 2020 roku była dobra. Pokazują to m.in. obroty towarowe handlu zagranicznego. Z danych GUS wynika, że w wartość eksportu polskich podmiotów gospodarczych utrzymała się na zbliżonym poziomie jak rok wcześniej - w ujęciu złotowym eksport odnotował nieznaczny spadek (o 0,1 p.p.), a w ujęciu w euro niewielki wzrost (o 0,4 p.p.).

- To ważna informacja dla polskich polityków gospodarczych i eksporterów. W związku z nadchodzącymi informacjami o spowolnieniu gospodarki niemieckiej możemy się spodziewać uderzenia w polski eksport i gospodarkę, chyba że eksporterzy znajdą dla swoich towarów alternatywnych odbiorców ich towarów - dodała Ewa Sadowska-Cieślak.Stany Zjednoczone zajmują dopiero siódme miejsce na liście największych odbiorców polskiego eksportu (2,8 proc.), ex aequo z Hiszpanią i Węgrami. Listę dziesięciu najważniejszych odbiorców polskiego eksportu zamyka Szwecja (2,7 proc. eksportu ogółem).66,7 proc. polskiego eksportu trafia do dziesięciu krajów, co oznacza wysoką koncentrację geograficzną eksportu. Głównym rynkiem, z którego pochodzą towary importowane do Polski jest rynek niemiecki (20,5 proc. importu ogółem), co nie dziwi, jeśli spojrzy się na strukturę towarową importu - 37,6 proc. towarów importowanych do Polski to maszyny, urządzenia i środki transportu, kolejne 17,8 proc. to różne inne wyroby przemysłowe, a 17,2 proc. to towary przemysłowe sklasyfikowane według surowca. Następne na liście (9,3 proc.) są chemikalia i towary pokrewne. Wszystkie wymienione grupy towarów są towarami wysoko przetworzonymi; warto zauważyć, że stanowią one główne grupy towarowe w eksporcie gospodarki niemieckiej. Przytoczone liczby wskazują na silne powiązanie gospodarki polskiej z wysoko uprzemysłowioną gospodarką niemiecką. To dobra wiadomość przy dobrym stanie koniunktury, ale - wobec zbliżającego się osłabienia gospodarczego w Niemczech - alarmująca.Drugim pod względem wartości importu partnerem polskich podmiotów gospodarczych były Chiny (14,3 proc. importu ogółem), na kolejnych miejscach uplasowały się Rosja, Włochy i Stany Zjednoczone z (odpowiednio 6,7 proc., 4,4 proc.; 4,1 proc.). Z tych pięciu krajów pochodziło 50 proc. polskiego importu ogółem. Natomiast z dziesięciu krajów pochodziło 65 proc. polskiego importu (kolejne kraje na liście głównych importerów to Francja, Czechy, Holandia, Korea Południowa i Hiszpania).