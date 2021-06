Handel zagraniczny wystrzelił

W pierwszych czterech miesiącach roku polski eksport wyrażony w dolarach wzrósł o 30,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, import o 26,6 proc. To po części efekt niskiej bazy sprzed roku (wówczas zaczynał się lockdown), ale wysoka wymiana handlowa zwiastuje też ożywienie gospodarcze.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. wyniosły w cenach bieżących 408,4 mld PLN w eksporcie (wzrost o 25,6% r/r) oraz 392,3 mld PLN w imporcie (wzrost o 22,0% r/r).https://t.co/XoDYaTVhlK#GUS #statystyki #HandelZagraniczny #import #eksport pic.twitter.com/eruqnBG1XB — GUS (@GUS_STAT) June 15, 2021

Rośnie import z Chin

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o 0,7 pkt. proc. i wyniósł 28,8 proc. a w imporcie o 0,3 pkt. proc. i stanowił 21,8 proc.. Dodatnie saldo wyniosło 32,2 mld zł (8,6 mld dolarów, 7,0 mld euro) wobec 22,3 mld zł (5,7 mld dolarów, 5,1 mld euro) w analogicznym okresie ub. roku.Najszybciej rósł eksport do Włoch (o 43 proc.). GUS odnotował spadek eksportu do Wielkiej Brytanii o 1,7 proc. (ale tylko wyrażony w euro, bo w przeliczeniu na złote i dolary eksport wzrósł o odpowiednio o 3,9 i 7,7 proc.) co jest pokłosiem Brexitu.W pierwszych czterech miesiącach roku najszybciej rósł import z Chin (wzrost o 29,1 proc. w euro i 41,4 proc. w dolarach) i Włoch (25,2 proc. w euro i 37,2 proc. w dolarach). Miał natomiast miejsce znaczący spadek importu ze Stanów Zjednoczonych (o 22,5 proc. w euro i 4,2 proc. w dolarach).W eksporcie największy wzrost dotyczył maszyn i urządzeń transportowych (o 3 4proc.), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 32,5 proc.), różnych wyrobów przemysłowych (o 30,7 proc.), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 28,1 proc.).W imporcie największy wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w różnych wyrobach przemysłowych (o 26 proc.), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 25,9 proc.), w maszynach i urządzeniach transportowych (o 25,7 proc.).