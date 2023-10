Handlowy gigant odrabia straty po publikacji nowych wyników

W czwartek, 12 października, jedną z najmocniej rosnących spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest grupa Pepco. Inwestorów do zakupów skłoniły niezłe wyniki finansowe i relatywnie niska wycena spółki.

Grupa Pepco była negatywnym bohaterem ostatnich tygodni na warszawskim parkiecie akcyjnym, kiedy to, po publikacji słabszych prognoz i bankructwie głównego udziałowca - holdingu Steinhoff - cena akcji spółki spadła z 32 do okolic 18 zł. Kapitalizacja Pepco znalazła się na poziomie poniżej 11 mld zł, zdecydowanie najniższym w historii jej notowań na GPW. Szeroko o przyczynach słabej kondycji spółki pisaliśmy w poniższym tekście:

Czwartek (12 października) przyniósł ożywienie popytu na zdołowanych akcjach Pepco. Około godz. 12.00 kurs rośnie o ponad 12 proc. i wynosi około 21 zł za akcję. Powodem zakupowego szału inwestorów są zarówno historycznie niska wycena jak i wyniki roczne, charakteryzujące się przyzwoitą dynamiką.

Przychody grupy w całym roku obrotowym wyniosły 5,65 mld euro, co oznacza wzrost o 18 proc. (przy uwzględnieniu stałych kursów walutowych). Przychody grupy w warunkach porównywalnych (LFL) wzrosły w całym roku obrotowym o 6 procent.

- Wyniki Grupy w minionym roku były mieszane z uwagi na trudne otoczenie rynkowe. Otworzyliśmy rekordową liczbę nowych sklepów i osiągnęliśmy silny dwucyfrowy wzrost przychodów, co przełożyło się na rekordowe przychody całej Grupy. Zwiększymy zyski rok do roku i osiągniemy najwyższy w historii wynik EBITDA na poziomie ok. 750 mln euro - tak wyniki skomentował prezes Grupy Pepco Andy Bond.