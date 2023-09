Handlowy potentat ma problemy. W dzień wyparował ponad miliard złotych

Po informacji o spodziewanych słabszych danych finansowych oraz rezygnacji ze stanowiska dyrektora generalnego, kurs Pepco mocno zniżkuje i zbliża się do historycznych minimów.

Notowana na warszawskiej giełdzie grupa Pepco zaktualizowała oczekiwania odnośnie prognozowanego zysku EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) na koniec bieżącego roku obrotowego (zakończy się on 30 września 2023 roku). Ma być on „nieco niższy od pierwotnych założeń” co jest efektem słabszej od oczekiwanych sprzedaży.

Dodatkowo spółka poinformowała, że Trevor Masters zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego Pepco Group. Rolę przewodniczącego wykonawczego obejmie Andy Bond, przewodniczący rady dyrektorów.

Pomimo potwierdzenia, że spółka zrealizuje cel uruchomienia 550 nowych sklepów w roku obrotowym 2023, inwestorzy zdecydowali się na kolejną w ostatnich miesiącach wyprzedaż akcji handlowej grupy. We wtorek (12 września) wycena Pepco spada o około 6 proc., a bilans ostatnich trzech miesięcy to przecena aż o 25 proc.

Tylko we wtorek z kapitalizacji Pepco wyparowało do tej pory prawie 1,2 miliarda złotych. Kapitalizacja wynosi 16,7 mld przy cenie 29 za akcję.

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco, Dealz i Poundland. Grupa Pepco ma obecnie ok. 4 300 sklepów w 21 krajach.

Spółka Pepco jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od maja 2021 roku. Największym akcjonariuszem jest IBEX Retail Investments (Europe), który posiada 72,3 proc. udziałów.







