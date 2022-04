Hiszpania: Amerykański udział w dostawach gazu ziemnego wzrósł ponad sześciokrotnie

Z powodu kryzysu energetycznego udziały Stanów Zjednoczonych w dostawach gazu ziemnego do Hiszpanii zwiększyły się sześciokrotnie, wynika z szacunków doradczego organu rządu tzw. Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego (DSN).

Cytujący najnowszy raport tej instytucji portal Voz Populi wskazał, że w styczniu 2022 r., czyli na ponad miesiąc przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, udział USA w hiszpańskim imporcie gazu wzrósł do blisko 25 proc. Zaznaczył, że chodzi o surowiec w wersji skroplonej (LNG).

Portal odnotowuje, że w ciągu zaledwie roku udziały te wzrosły sześciokrotnie przy jednoczesnym zmniejszaniu się uzależnienia Hiszpanii od importu gazu z Algierii.

Hiszpańscy komentatorzy twierdzą, że w dobie światowego kryzysu energetycznego i rosyjskiej inwazji na Ukrainę północnoafrykański partner jest mniej wiarygodny. Wskazują, że od 2001 r. Algieria posiada umowę o partnerstwie strategicznym z Rosją, która obejmuje zarówno współpracę wojskową, jak również w dziedzinie energetyki.

Z szacunków DSN wynika, że Algieria, która w listopadzie 2021 r. wstrzymała dostarczanie gazu do Hiszpanii gazociągiem Magreb-Europa staje się coraz mniej ważnym dostawcą surowca. W ciągu minionego roku jej udziały w imporcie gazu do Hiszpanii spadły z 48 proc. do 26 proc.

Portal cytujący statystyki Korporacji Rezerw Strategicznych i Produktów Naftowych (Cores) w Madrycie wskazuje, że w lutym 2022 r., czyli w okresie rozpoczęcia wojny na Ukrainie, udział importowanego do Hiszpanii gazu skroplonego sukcesywnie rósł, przekraczając poziom 50 proc. w całości dostaw tego surowca.

