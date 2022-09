Hiszpania: Rekordowe oszczędności w zużyciu gazu ziemnego

W sierpniu 2022 r. hiszpańskie gospodarstwa domowe oraz firmy zanotowały rekordowe oszczędności w zużyciu gazu ziemnego. W porównaniu do analogicznego miesiąca w 2021 r. były one niższe o prawie 38 proc., podał w poniedziałkowym komunikacie gabinet Pedro Sancheza.

Rząd Hiszpanii sprecyzował, że zanotowane oszczędności to efekt nowych przepisów służących wypełnieniu zobowiązań rządu wobec władz UE do ograniczenia do końca marca 2023 r. zużycia gazu o 7 proc.

"Hiszpania nie powinna mieć problemu, aby wypełnić to kryterium oszczędności surowca ustalonego z Unią Europejską", zapowiedział w poniedziałkowym komunikacie rząd Pedro Sancheza.

Centrolewicowy gabinet oszacował, że w sierpniu br. doszło do wyraźnego wzrostu zużycia gazu ziemnego przez hiszpański sektor energetyczny. Zwiększył on je w porównaniu do podobnego miesiąca w 2021 r. o blisko 98 proc.

Z cytowanych w poniedziałek przez dziennik "El Periodico" danych wynika, że hiszpański sektor energetyczny zużywał w sierpniu br. już blisko 60 proc. całego krajowego zapotrzebowania na gaz ziemny.

Z szacunków spółki Enagas, operatora hiszpańskiej sieci gazociągów, wynika, że łącznie w sierpniu zapotrzebowanie na surowiec w całym kraju sięgnęło 28,3 tys. GWh. Oznacza to, że było ono wyższe o 4,2 proc. wobec analogicznego miesiąca w ub.r.

