Hiszpania: Rodziny borykają się z trudnościami, aby pokryć koszty powrotu dzieci do szkół

Hiszpańskie rodziny mają trudności z pokryciem kosztów wrześniowego powrotu do szkół dzieci i młodzieży - odnotował portal 20minutos.

Rodzice alarmują o związanym z inflacją znacznym wzroście cen mundurków, książek, przyborów szkolnych, stołówek i zajęć pozalekcyjnych.

Zgodnie z danymi Krajowego Instytutu Statystycznego (INE), inflacja w lipcu wyniosła 10,8 proc., a w sierpniu - 10,4 proc.

Średni koszt powrotu dziecka do szkoły w tym roku szacuje się na ponad 400 euro.

Popyt na podręczniki szkolne z drugiej ręki wzrósł w br. o 67 proc,

Rodziny przygotowują dzieci do szkół z niepokojem i oburzeniem.

Średni koszt powrotu dziecka do szkoły w tym roku szacuje się na ponad 400 euro - zgodnie z danymi Banqmi. To najdroższy powakacyjny powrót uczniów do szkół od wielu lat i rodziny przyjmują nowe strategie oszczędnościowe.

Podwójne ceny względem tego, co trzeba było zapłacić przed rokiem. Straszne

"To, co przedtem kosztowało 50 euro, teraz kosztuje dwa razy tyle - powiedziała w rozmowie z portalem Sara, matka trojga dzieci z Leganes pod Madrytem. - Postaramy się wykorzystać co się da z zeszłego roku i kupować po trochu. Na przykład kredki kupimy tylko dla najmłodszego, który najbardziej je zużył, a z zeszłorocznych niezapisanych całkiem zeszytów wyrwiemy kartki, zamiast kupować nowe. Odzież kupimy tylko konieczną i wykluczona markowa. Mundurki szkolne przekaże starsze rodzeństwo młodszym".

Popyt na podręczniki szkolne z drugiej ręki wzrósł w br. o 67 proc,. a ich cena podskoczyła o 8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim - według danych firmy Milanuncios. Dodatkowo wejście w życie rządowej ustawy ds. edukacji (LOMLOE) zobowiązuje do zastąpienia w szkole podstawowej starych podręczników nowymi, o innym tekście, co uniemożliwia dalsze korzystanie z poprzednich.

Pieniądze nie tylko na podręczniki. Za wyżywienie pociech też trzeba zapłacić

Do tego dochodzą codzienne koszty wyżywienia. "Od miesięcy nasz koszyk zakupów, który kosztował wcześniej 100 euro, teraz kosztuje co najmniej 150 - powiedziała Sara. - Trzeba zrezygnować z zachcianek. Dzieci są świadome sytuacji. Teraz racjonuję im trochę jedzenie, aby - będąc dobrze odżywionymi - umiały je docenić. Na przykład, dzieci wypiłyby więcej mleka, ale mówię im, że wystarczą dwie szklanki".

W szkołach informują o wzroście kosztów stołówki - dodała. - Jeżeli masz troje dzieci, to 20 euro więcej od dziecka na miesiąc daje 60 euro. To okropne" - skomentowała.

A w Hiszpanii trzeba mieć nie tylko podręcznik w domu, ale i w szkole. Przeczytajcie

Rodziny przygotowują dzieci do szkół z niepokojem i oburzeniem. W niektórych drogich regionach północnych kraju muszą wydać nawet do 1 tys. euro - powiedział przewodniczący katolickiej federacji rodziców (CONCAPA) Pedro Jose Caballero. Szczególnie trudna jest sytuacja w rodzinach wielodzietnych - dodał.

Przewodnicząca hiszpańskiej federacji stowarzyszeń rodziców (CEAPA) Maria Capellan proponuje skończenie z obowiązkiem posiadania drogich książek w szkołach i zastąpienie ich nowymi technologiami. "Dzięki nowym technologiom książki mogą nie być niezbędne, gdyż nauczyciele tworzyliby własne materiały nauczania" - proponuje.

Według ekspertów, inflacja utrzyma się na poziomie niespotykanym w kraju od 30 lat co najmniej do 2024 r.

Z Saragossy Grażyna Opińska

