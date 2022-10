Hiszpania: We wrześniu przybyło 17,6 tys. bezrobotnych; w sumie jest ich ponad 2,9 mln

We wrześniu 2022 r. w urzędach pracy w Hiszpanii zarejestrowało się 17,6 tys. bezrobotnych, podał we wtorek rząd Pedro Sancheza, wskazując, że to trzeci z rzędu miesiąc naznaczony wzrostem liczby osób bez zatrudnienia.

Jak poinformował we wtorek centrolewicowy gabinet Sancheza, w sumie na rynku pracy w Hiszpanii jest już ponad 2,9 mln bezrobotnych.

Według władz Hiszpanii od lipca br. postępuje w tym kraju zjawisko wzrostu liczby bezrobotnych. Zaznaczają one, że o ile w sierpniu i wrześniu zwiększenie ich grona tłumaczyć można sezonowością pracy, głównie w turystyce, o tyle na hiszpańskim rynku po raz pierwszy od 2008 r. nieoczekiwanie doszło do wzrostu liczby bezrobotnych w lipcu.

Zgodnie ze statystykami hiszpańskiego resortu pracy w lipcu br. pracę straciło ponad 3,2 tys. osób, zaś w sierpniu br. 40,4 tys.

Hiszpania jest obok Grecji krajem UE z największym poziomem bezrobocia. W lipcu według madryckiego Narodowego Instytutu Statystyki (INE) bezrobocie sięgnęło w Hiszpanii 12,48 proc.

Marcin Zatyka

