Holandia: Badanie: jedna czwarta holenderskich pracowników rozważa zmianę pracy

Co czwarty pracownik w Holandii chce w ciągu najbliższych dwóch lat zmienić miejsce zatrudnienia - informuje dziennik „De Telegraaf”. Coraz więcej niderlandzkich firm boryka się także z brakiem rąk do pracy.

Z badań zleconych przez dziennik wynika, że jedna czwarta zatrudnionych w Niderlandach chciałaby w ciągu najbliższych 24 miesięcy zmienić pracodawcę.

"Szefowie firm starają się zatrzymać pracowników podwyżkami lub samochodem służbowym" - powiedziała gazecie Else Slegers, prezes firmy doradztwa personalnego GITP. "Czasami to pomaga, ale bardzo często pracodawca nie ma pojęcia o tym, co naprawdę motywuje jego pracowników" - twierdzi Slegers.

W jej ocenie bardzo często pracownicy czują się po prostu niedoceniani i zamiast podwyżki, bardziej im zależy na uznaniu ich pracy.

W Holandii problem ze znalezieniem pracowników ma wiele przedsiębiorstw. Na przykład stołeczne lotnisko, ze względu na setki wakatów, od miesięcy znajduje się w chaosie.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek

