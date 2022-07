Holandia: Badanie: Niderlandom nie grozi brak gazu zimą, nawet jeżeli Rosja przerwie dostawy

Holandii nie grozi brak gazu podczas nadchodzącej zimy, nawet jeżeli Rosja całkowicie przerwie dostawy tego surowca do krajów Unii Europejskiej - wynika z badania operatora holenderskiej sieci gazowej firmy Gasunie Transport Services (GTS).

W czerwcu br. rosyjski koncern Gazprom oświadczył, że całkowicie przerywa dostawy gazu dla holenderskiej spółki GasTerra z powodu niespełnienia żądań, by płaciła ona za surowiec w rublach. Wprawdzie mniejsze przedsiębiorstwa energetyczne w tym kraju nadal kupują gaz od Rosji, to jednak w Niderlandach pojawiły się głosy, że zimą może go zabraknąć.

W czwartek GTS poinformowało, iż w wyniku prowadzonych od miesięcy analiz można być pewnym, iż konsekwencje utraty rosyjskiego gazu dla Niderlandów nie doprowadzą do zbytnich perturbacji w dostawach. W ocenie operatora wynika to z mniejszego zapotrzebowania na gaz, dodatkowej energii dostarczanej z elektrowni węglowych oraz wykorzystania terminali LNG na gaz skroplony oraz.

Gasunie Transport Services przypomina, że w ubiegłym tygodniu zawarła umowę, za pośrednictwem spółki zależnej EemsEnergyTerminal, na zakup 7 miliardów metrów sześciennych skroplonego gazu ziemnego. LNG zostanie dostarczony przez dwa pływające terminale w Eemhaven i w Groningen na północy kraju przez spółkę zależną koncernu Shell i czeskiej firmy CEZ.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek

