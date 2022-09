Holandia : Badanie: obroty hoteli w Holandii są o jedną piątą wyższe niż przed pandemią koronawirusa

Obroty branży gastronomicznej w Niderlandach są obecnie wyższe niż przed pandemią Covid-19, informuje Holenderski Urząd Statystyczny (CBS). Szczególny powód do zadowolenia mają hotelarze, albowiem obroty w tym sektorze w drugie kwartale roku wzrosły o 20 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.

Obrót hoteli, kawiarni i restauracji wzrósł w drugim kwartale, w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami roku, br. o 31,3 procent - informuje CBS.

"Wynika to przede wszystkim ze zniesienia obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią, a które szczególnie dotknęły branżę gastronomiczną" - oceniają autorzy badania.

Wzrost jest jeszcze bardziej spektakularny (85 proc.), gdy odniesiemy go do drugiego kwartału ubiegłego roku. Wówczas obowiązywały jednak pandemiczne obostrzenia i aby wejść do restauracji konieczne było przedstawieniu przepustki sanitarnej w formie kodu QR.

Zadowoleni mogą być także właściciele barów i pubów. Obroty wzrosły tam o prawie 49 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem br.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek

