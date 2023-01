Holandia: Badanie: w 2022 roku co piąty Holender zmienił swoją pracę

Holenderscy pracownicy coraz częściej zmieniają swoją pracę i w 2022 r. zdecydowało się na to 20 proc. z nich - informuje w poniedziałek agencja ubezpieczeń pracowniczych (UWV). Z informacji agencji wynika, że w porównaniu z sytuacją sprzed 10 lat liczba osób zmieniających pracodawcę podwoiła się.

Jak ocenia UWV, wielu pracowników decyduje się na zmianę miejsca zatrudnienia ze względu na napięty rynek pracy w Niderlandach. W coraz większej liczbie sektorów brakuje rąk do pracy i często oferują one na tyle atrakcyjne warunki, że skłaniają one Holendrów do podjęcia nowego wyzwania.

Ważną rolę w zmianie pracodawcy odgrywa wyższa płaca, większe możliwości rozwoju lub korzystniejsze warunki zatrudnienia - wskazuje agencja. UWV zauważa także, iż coraz więcej mieszkańców Niderlandów decyduje się rozpocząć własną działalność gospodarczą.

W ciągu ostatnich 2 lat ogólna liczba osób prowadzących działalność na własny rachunek wzrosła o 14 procent. Jak wskazuje agencja, największy wzrost miał miejsce w zawodach teleinformatycznych oraz związanych z ochroną zdrowia.

"Odkąd pandemia koronawirusa dobiegła końca, ruszyła ogromna karuzela pracy" - komentuje w wyniki badania analityk Michel van Smoorenburg, cytowany w komunikacie prasowym. Ocenia, że firmy z "przerażeniem" patrzą na exodus pracowników i coraz częściej mają problem z zapełnieniem wakatów.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek

