Holandia: Belg Stefaan Decraene stanie na czele Rabobanku, największego banku w Niderlandach

Prezesem Rabobanku, największego banku w Holandii, zostanie Belg Stefaan Decraene - poinformowała we wtorek rada nadzorcza firmy. Dotychczas pracował dla francuskiego banku BNP Paribas i będzie pierwszym obcokrajowcem na tym stanowisku.

Decraene zastąpi na stanowisku Wiebe Draijera, który kierował bankiem przez osiem lat. Holender opuści stanowisko 1 października br. Dokładna data objęcia funkcji przez nowego prezesa nie jest znana, komunikat mówi jednak o jesieni. Do tego czasu bankiem będzie kierować obecny dyrektor finansowy Bas Brouwers.

Rada Nadzorcza Rabobanku w wydanym oświadczeniu podkreśla, że Decraene jest "liderem zorientowanym na wyniki". Jak przypomina belgijski dziennik "De Standaard" przyszły szef Rabobanku przez ostatnie dziesięć lat zasiadał w zarządzie banku BNP Paribas gdzie był odpowiedzialny za działalność konsumencką. Pełni także funkcję szefa belgijskiego oddziału BNP Paribas Fortis.

Nominacja Belga stanowi niespodziankę w Holandii. "Powszechnie oczekiwano, że Rabobank wybierze na nowego szefa holenderskiego bankiera z powiązaniami w kręgach politycznych w Hadze, być może kobietę" - napisał dziennik "De Telegraaf".

Media zauważają, że to pierwszy obcokrajowiec na stanowisku szefa tego banku. Dziennik "Financieele Dagblad" określa go jako "outsidera" i powątpiewa czy dysponuje on dobrymi kontaktami w kręgach rządowych w Hadze.

Działający w 38 krajach Rabobank do największy bank w Niderlandach pod względem liczby klientów, których posiada ponad 9 mln. Na drugim miejscu plasuje się ING, który ma ich o milion mniej.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek

