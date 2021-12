Holandia: Bezrobocie w Niderlandach najniższe od 2003 roku

Bezrobocie w Niderlandach spadło do poziomu najniższego od 2003 r. i wyniosło w listopadzie 2,7 proc. - informuje Holenderski Urząd Statystyczny (CBS). Listopadowe dane są najniższe od początku pomiaru.

Urząd rozpoczął szczegółowe badania stopy bezrobocia w ujęciu miesięcznym w Niderlandach w 2003 r.

CBS wyjaśnia, iż spadek jest spowodowany ożywieniem gospodarczym, w wyniku którego wzrosło zapotrzebowanie na personel i stąd tak niskie bezrobocie.

Według urzędu statystycznego Holandii, liczba bezrobotnych spadała średnio o 17 tys. miesięcznie w ciągu ostatnich trzech miesięcy, osiągając w listopadzie 251 tys.

"Liczba pracowników w wieku od 15 do 75 lat wzrosła w listopadzie do 9,2 mln" - czytamy w raporcie z badania. Wg CBS, po raz pierwszy w historii kraju ponad 70 procent osób w wieku od 15 do 75 lat pracuje zarobkowo.

W listopadzie spadła także liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych. Takich osób było o 5 procent mniej niż w październiku.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl