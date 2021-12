Holandia: blisko co dziesiąty mieszkaniec Niderlandów inwestuje w kryptowaluty

Liczba Holendrów, którzy inwestują w kryptowaluty, takie jak m.in. bitcoin i ethereum, wzrosła w tym roku do 1,6 mln (ok. 10 proc. populacji kraju); to o ponad 570 tys. więcej niż w 2020 r. - wynika z badań pracowni Kantar.

Podane wyniki są zbieżne z wcześniejszymi przewidywaniami holenderskiego Urzędu ds. Rynków Finansowych (AFM), który na początku roku prognozował, iż w kryptowaluty inwestować będzie w 2021 r. ponad 1,5 mln mieszkańców kraju.

Kantar ocenia, że liczba osób chętnych do zakupu kryptowalut w 2022 r. roku wzrośnie nawet do ponad 2 mln. Z badania pracowni wynika, że głównym motywem inwestowania w tego typu instrumenty finansowe jest niskie oprocentowanie oszczędności i gwałtowny wzrost cen cyfrowych walut.

Badanie Kantar przeprowadzono w grudniu 2021 r. na grupie 43 tys. 353 Holendrów w wieku 16 lat i starszych.

Temat inwestycji w kryptowaluty porusza również opublikowany na początku grudnia sondaż banku Rabobank i instytutu informacji finansowej Nibud. Wynika z niego, że w kryptowaluty inwestuje 27 proc. mieszkańców Niderlandów w wieku 18-30 lat.

Raport Rabobanku i Nibud wskazuje ponadto, że inwestowanie w tego typu instrumenty finansowe wcale nie jest domeną bogatych Holendrów. Młodzi ludzie o stałych dochodach, wyższym majątku i wyższym wykształceniu częściej inwestują w bardziej tradycyjny sposób, m.in. w nieruchomości i obligacje. Natomiast inwestujący jedynie w kryptowaluty często mają mniej majątku i niższe wykształcenie.

Latem tego roku holenderski bank centralny wezwał do całkowitego zakazu handlu kryptowalutami w kraju. "To zaraźliwa histeria" - mówił wówczas Pieter Hasekamp z De Nederlandsche Bank.

Podobną opinię podziela AFM. Niedawno urząd nazwał kryptowaluty "podatnymi na oszustwa i manipulacje".

