Holandia: „Financieele Dagblad”: rośnie cena złota, które staje się znów popularną formą inwestowania

Gwałtownie rosnąca cena złota sprawia, że staje się ono ponownie popularne wśród inwestorów - napisał w piątek dziennik "Financieele Dagblad". Gazeta ocenia, że wynika to z rosnących stóp procentowych oraz zakupów tego kruszca przez banki centralne na całym świecie.

Analityk Nitesh Shah z firmy zarządzającej aktywami WisdomTree podkreśla w rozmowie z gazetą, że cena złota będzie stopniowo rosnąć i wynika to głownie z tego, że jest ono traktowane jako bezpieczna lokata kapitału.

Holenderski dziennik ocenia, że inwestowanie w złoto budzi wiele emocji i ma zapewne tyle samo zwolenników co przeciwników. Faktem jest, że od września ubiegłego roku, cena złota wzrosła o prawie 20 procent. "Giełdy się załamały, wartość pieniędzy spada przez inflację, a złoto się sprawdza w niespokojnych czasach" - ocenia "FD".

Cena tego szlachetnego metalu wzmacnia się również ze względu na to, że banki centralne na całym świecie przechowują obecnie znacznie więcej fizycznego złota niż zwykle, wskazuje gazeta. "FD" napisał również, że ostatnie skandale wokół kryptowalut skłaniają inwestorów do powrotu do inwestowania w cenny metal.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek

