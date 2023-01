Holandia: Media: największe fundusze emerytalne w Holandii straciły w 2022 r. prawie 200 mld euro

Cztery największe fundusze emerytalne w Niderlandach straciły w ubiegłym roku prawie 200 mld euro aktywów - informuje dziennik „Algemeen Dagblad”. Gazeta zaznacza, że mimo tego, po raz pierwszy od lat, zamierzają one jednak podwyższyć emerytury.

"AD" informuje, że fundusze ABP, PFZW, PME i PMT poniosły znaczące straty w 2022 r. Nie zamienia to jednak faktu, iż postanowiły one podwyższyć świadczenia dla swoich członków. Na przykład fundusz ABP, którego aktywa spadły z 552 do 459 mld euro, znacząco podwyższy emerytury.

"Wprawdzie po raz pierwszy od 2008 r. mamy ujemny wynik z inwestycji, to jednak zdecydowaliśmy się na podwyżkę o 14 proc." - powiedział gazecie Harmen van Wijnen prezes zarządu firmy.

Gazeta komentuje, że podwyżka stóp procentowych okazuje się być korzystna dla funduszy emerytalnych i w rezultacie pomimo dużych strat mogą one pozwolić sobie, by wypłacać wyższe świadczenia.

"Wzrost stóp procentowych oznacza, że potrzeba mniej pieniędzy na emerytury" - wyjaśnia Terry Troost, szef funduszu PMT, cytowany w dzienniku.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek

