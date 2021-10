Holandia: Największy fundusz emerytalny w Niderlandach wstrzymuje inwestycje w firmy naftowo-gazowe

Największy fundusz emerytalny w Holandii ABP przestaje inwestować w firmy produkujące paliwa kopalne. Pod koniec ubiegłego roku ABP zainwestowało ponad 15 mld euro w akcje Shell, BP, Gazpromu i ExxonMobil. Teraz zamierza jest sprzedać.

Od pewnego czasu rośnie ciśnienie na fundusze emerytalne, aby przestały inwestować w przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do zmian klimatycznych. "To niezbędny krok, aby przyczynić się do walki ze zmianami klimatycznymi" - uzasadniał decyzję funduszu o pozbyciu się akcji firm z sektora gazowo-naftowego jego prezes Corien Wortmann w rozgłośni NPO Radio 1.

Firma zamierza pozbyć się akcji do kwietnia 2023 r. Jednak, jak zapewnia prezes Wortmann, będą one sprzedawane etapami, tak aby "zarobić na tym jak najwięcej".

Wprawdzie inwestycje w firmy produkujące paliwa kopalne to jedynie 3 proc. całego zainwestowanego kapitału ABP, jednak są to niebagatelne kwoty.

Dziennik "De Volkskrant" informuje we wtorek, iż na koniec 2020 r. prawie 90 proc. inwestycji holenderskich banków, ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych w sektorze energetycznym dotyczyła właśnie energii kopalnej - węgla, ropy i gazu. Chodzi o łączną kwotę ponad 34 mld euro.

Z informacji gazety wynika, że bank ING, ubezpieczyciele Allianz i Aegon oraz fundusze emerytalne ABP i PFZW są największymi inwestorami w "brudną energię".

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek

