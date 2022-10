Nie wszystkie pożyczki zostaną spłacone. Banki muszą być na to gotowe

Sytuacja gospodarcza jest bezprecedensowa i nie widzieliśmy jej od czterech dekad - ocenia Klaas Knot, prezes Holenderskiego Banku Centralnego. Szef De Nederlandsche Bank twierdzi, że banki muszą być przygotowane na to, że nie wszystkie pożyczki zostaną spłacone.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Inflacja będzie utrzymywać się na wysokim poziomie dłużej niż nam się wydaje

Sytuacja gospodarcza, w której się obecnie znajdujemy, jest bezprecedensowa i nie widzieliśmy jej od czterech dekad, uważa Klaas Knot, prezes Holenderskiego Banku Centralnego (DNB). Szef De Nederlandsche Bank twierdzi, że banki muszą być przygotowane na to, że nie wszystkie udzielone pożyczki zostaną spłacone.

"Inflacja będzie utrzymywać się na wysokim poziomie dłużej niż nam się wydaje, co będzie oznaczało kłopoty dla gospodarki" - ocenia prezes DNB w komunikacie zmieszczonym na stronie internetowej banku, poświęconym przeglądowi stabilności finansowej.

Knot wskazuje, że wprawdzie sytuacja sektora bankowego w Niderlandach jest w dobra, to jednak wysoka inflacja, rosnące stopy procentowe, wojna na Ukrainie i ryzyko globalnej recesji sprawiają, że muszą one zachować ostrożność.

Istnieje ryzyko, że firmy nie będą w stanie spłacać zaciągniętych kredytów

"Istnieje ryzyko, że firmy nie będą w stanie spłacać zaciągniętych kredytów, zwłaszcza te, które zużywają dużo energii" - ostrzega prezes DNB.

Szef banku krytycznie ocenia wprowadzony przez rząd maksymalny pułap cen gazu i prądu dla gospodarstw domowych. Jego zdaniem spowoduje on, że ludzie będą mieli więcej pieniędzy do wydania, co będzie napędzało inflację.

"Europejski Bank Centralny będzie nadal podnosić stopy procentowe, dopóki nie pojawi się wiarygodny scenariusz ustabilizowania inflacji na poziomie 2 proc." - twierdzi Knot.

Niewielu z nas będzie stać na auto w przyszłości. Czy samochody będą wygodą tylko dla bogatych? Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl