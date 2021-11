Holandia : Rząd chce znieść podatek od dywidend dla międzynarodowych akcjonariuszy, aby zatrzymać Shella w Niderlandach

Po zapowiedzi przeniesienia siedziby koncernu Shell z Holandii do Wielkiej Brytanii, holenderski rząd chce znieść podatek od dywidend dla międzynarodowych akcjonariuszy, aby przekonać firmę do zmiany decyzji. Minister gospodarki chce przekonać do tego partie polityczne.

W poniedziałek naftowo-gazowy gigant Shell poinformował, że zamierza wyprowadzić się z Holandii. Siedziba ma zostać przeniesiona z Hagi do Londynu.

Holenderski rząd był niezadowolony z propozycji, nad którą akcjonariusze firmy zagłosują 10 grudnia. "Jestem niemile zaskoczony" - powiedział dziennikarzom minister gospodarki Stef Blok.

"Przeniesienie siedziby koncernu będzie oznaczać ubytek rzędu setek milionów euro rocznie, które obecnie trafiają z tytułu podatku do skarbu państwa" - twierdzi Jan van de Streek, profesor prawa podatkowego cytowany przez dziennik "Trouw".

Jak informują media, minister Blok rozpoczął konsultacje z partiami w izbie niższej parlamentu (Tweede kamer) w sprawie zniesienia podatku o dywidend, aby przekonać koncern do zmiany decyzji o zmianie siedziby.

Dziennik "De Telegraaf" przypomina, że dyrektor generalny Shella Ben van Beurden wskazywał, zarówno w rozmowach z rządem jak i rozmowach z dziennikarzami, że brak zniesienia podatku od dywidend był głównym powodem przeniesienia siedziby do Londynu.

"Rząd gorączkowo przekonuje teraz parlamentarne frakcje, aby się na to zgodziły" - czytamy w gazecie. Wg mediów przyjęcie rządowej propozycji kosztowałoby budżet prawie 2 mld euro rocznie.

"Odpowiedź brzmi nie" - napisała na Twitterze Lilianne Ploumen, liderka opozycyjnej Partii Pracy (PvdA). Jej zdaniem trzeba wykorzystać te pieniądze, aby rozwiązać problemy mieszkaniowe oraz zainwestować w opiekę zdrowotną.

Stowarzyszenie przedsiębiorców VNO NCW uważa, że utrata Shella pogorszy pozycję biznesową Holandii. Organizacja wskazuje, że dla międzynarodowych firm pracuje w Niderlandach dwa miliony osób, które zarabiają dwa razy tyle ile wynosi średnia krajowa.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl