Holandia: Rząd przeznacza 1,7 mld euro na turbiny wiatrowe na Morzu Północnym

Holenderski gabinet postanowił przeznaczyć 1,7 miliarda euro na postawienie nowych turbin wiatrowych na Morzu Północnym. „To kamień milowy w przejściu na bardziej zrównoważoną energię elektryczną i uniezależnienie się od pozyskiwania surowców z Rosji” – powiedział w piątek minister klimatu i energii Rob Jetten.

Rząd po raz pierwszy chce wykorzystać środki z Funduszu Klimatycznego uzgodnionego w umowie koalicyjnej. Fundusz został utworzony dla poprawy bezpieczeństwa żeglugi oraz wsparcia rybołówstwa.

Minister klimatu i energii poinformował jednak, że prawie 2 mld euro zostanie wykorzystanych na podwojenie obecnych mocy energetyki pozyskiwanej z wiatru.

Już obecnie wyznaczono na Morzu Północnym trzy obszary, na których zostaną wzniesione turbiny. Jak informuje ministerstwo klimatu i energii otwiera to drogę do powstania ferm wiatrowych, które wystarczą do zaopatrzenia w zieloną energię "milionów gospodarstw domowych".

Wg rządowych planów do 2030 r. energia wiatrowa ma być głównym źródłem prądu w Niderlandach.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek

