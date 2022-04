Holandia: Ze względu na rosnące ceny gazu port w Amsterdamie przeładował w 2021 r. o 40 proc. węgla więcej niż rok wcześniej

W ubiegłym roku znacznie wzrosła liczba węgla przeładowywanego w porcie w Amsterdamie, informuje zarząd Amsterdamse haven (port w Amsterdamie). Wzrost wynosi 40 proc. i jak wyjaśniają władze portu, jest spowodowany wysoką ceną gazu.

Port przeładował w 2021 r. około 10 mln ton węgla, wynika z komunikatu zarządu amsterdamskiego portu. Wyjaśnia on, iż 40 proc. wzrost w stosunku do 2020 r. wynika z tego, iż węgiel jest traktowany jako tymczasowa alternatywa dla drogiego gazu.

W ocenie Amsterdamse haven wojna na Ukrainie znajdzie odzwierciedlenie w tegorocznych wynikach portu. "Zwykle w naszym porcie przyjmujemy około trzydziestu rosyjskich statków rocznie, a w marcu był tylko jeden" - powiedział dziennikarzom rzecznik portu.

Zarząd Amsterdamse haven wskazuje, że ze względu na pandemię Covid-19 w 2021 r. wprawdzie spadła liczba przeładunków, to jednak wzrosły obroty jednostki. W ubiegłym roku wyniosły one 163,1 mln euro, podczas gdy w 2020 r. były one na poziomie 158,4 mln euro.

