Hołownia o przekopie Mierzei Wiślanej: trzeba dalszych działań, by nie były to stracone pieniądze

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia uważa, że potrzebne są dalsze działania, aby pieniądze wydane na otwarty w sobotę kanał przez Mierzeję Wiślaną nie były stracone. Wskazuje na konieczność pogłębienia toru wodnego, ale też inwestycje w rozwój kolei w tym rejonie.

"Myślę, że ta inwestycja została źle przemyślana, źle przygotowana. To niestety, mogą być - jeżeli się szybko czegoś z tym nie zrobi - zmarnowane pieniądze" - mówił w sobotę dziennikarzom w Białymstoku Hołownia.

Dodał, że aby wydane dotąd na ten kanał 2 mld zł nie były zmarnowane, trzeba planu, jak z tą inwestycją, z tym, co obecnie zrealizowano "pójść z tym, co jest, do przodu".

Mówił, że potrzebne są pieniądze na pogłębienie brakujących 900 metrów toru wodnego, ale też - jak to określił - "realne" dofinansowanie portu w Elblągu.

"Potrzeby jest też rozwój kolei w tamtym terenie, żeby ten transport intermodalny, morski i kolejowy dobrze zagrał i żeby ten port mógł zarabiać pieniądze. Dzisiaj znaczenie tego przekopu jest przede wszystkim, można powiedzieć, turystyczne, inne jednostki tam nie wpłyną bez pogłębienia akwenu" -komentował Hołownia.

"Trzeba było zastanawiać się, zanim wbiło się pierwszą łopatę, ale jeżeli już się to zrobiło, to dzisiaj wszystkie siły państwa powinny pójść w to, żeby ograniczyć straty, a może za jakiś czas zacząć na tym miejscu - choć to będzie bardzo odległa perspektywa - dzięki mądrej polityce, dzięki mądremu wsparciu samorządów, zacząć zarabiać" - dodał Szymon Hołownia.

