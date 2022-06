Hołownia: pieniądze z Funduszu Odbudowy UE trzeba wydać na transport publiczny i OZE

Wprowadzenie jednolitego biletu na transport regionalny i komunikację miejską oraz inwestycje w odnawialne źródła energii, to priorytetowe cele, na które - według Szymona Hołowni - należałoby przeznaczyć pieniądze z Funduszu Odbudowy UE. Jego zdaniem, Polska powinna jak najszybciej przyjąć euro.

W czwartek do Warszawy przyjechać ma przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, by podpisać "kamienie milowe", których wdrożenie ma dać zielone światło dla zaakceptowania przez KE polskiego Krajowego Planu Odbudowy - dokumentu niezbędnego do uruchomienia środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Jednym z takich "kamieni milowych" jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W zeszłym tygodniu Sejm uchwalił zainicjowaną przez prezydenta nowelizację ustawy o SN w tej sprawie. W środę po południu ustawą ma zająć się Senat.

Swe propozycje dotyczące wydatkowania pieniędzy z Funduszu Odbudowy przedstawił w środę lider Polski 2050. Szymon Hołownia zaznaczył, że Polska może otrzymać z Funduszu 250 mld złotych, czyli mniej więcej połowę swego rocznego budżetu. "Te pieniądze muszą być wydane tak, by posłużyły Kwiatkowskiej i Nowakowi, a nie Morawieckiemu i Ziobrze" - powiedział.

Dodał, że w ostatnich dniach, przy okazji szczytu UE, spotkał się w Brukseli m.in. z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, a także z premierami kilku państw UE. "Rozmawialiśmy o tym, co trzeba zrobić, żeby w tej dzisiejszej sytuacji zagrożenia generowanego przez Władimira Putina europejskie pieniądze zapracowały zgodnie z nazwą funduszu, a więc dla odbudowy i wzmocnienia odporności Unii Europejskiej" - powiedział szef Polski 2050.

Według Hołowni środki te można przeznaczyć m.in. na wprowadzenie jednolitego biletu (za 50 zł) na regionalny transport kolejowy i autobusowy oraz komunikację miejską. "Coś takiego zrobili Niemcy - taki bilet można kupić za 9 euro i jeździć do woli pociągami, transportem miejskim, przemieszczać się bez użycia choćby własnego samochodu" - wskazał lider Polski 2050. Dodał, że tego typu rozwiązanie w znacznym stopniu zmniejsza zużycie ropy naftowej, którą Putin wykorzystuje jako broń wobec Europy.

Zaproponował, by tego typu rozwiązanie wprowadzić np. od września do końca roku i sprawdzić jak zadziała. "To będzie kilkanaście miliardów złotych, jakieś 6 proc. naszego KPO" - powiedział Hołownia.

Druga z propozycji zakłada zainwestowanie pieniędzy z Funduszu Odbudowy w odnawialne źródła energii, co również miałoby ułatwić odejście od zakupu surowców energetycznych z Rosji. "Jesteśmy dziś w sytuacji, w której musimy zrobić wszystko, i po to są te pieniądze, żeby najbliższa zima była ciepła dla Polaków, żeby mieli prąd, żeby mogli się ogrzać we własnych domach. Dzisiaj musimy oczekiwać od rządu bardzo jasnej obietnicy i bardzo jasnej deklaracji - musimy wejść jak najszybciej w program wymiany pieców węglowych i gazowych oraz termomodernizacji polskich domów do końca 2025 roku" - przekonywał Hołownia.

Trzeci postulat to jak najszybsze wprowadzenie w Polsce euro. Lider Polski 2050 zwrócił uwagę, że ostatnio na taki krok zdecydowała się Bułgaria. "Jeżeli dzisiaj bylibyśmy w strefie euro, to pieniądze z KPO byłyby bezpieczne. Te pieniądze będą przecież wypłacane w euro, a później przewalutowane na złotówkę, która będzie spadała coraz niżej. Dzisiaj, jeżeli mielibyśmy euro, to nie bylibyśmy w sytuacji takiej, jak byliśmy na przełomie lat, kiedy złotówka tąpnęła o 10 proc." - powiedział Hołownia.

Podkreślał ponadto, że Krajowy Plan Odbudowy to projekt na pokolenia. "To nie jest zabawka polityczna pana Ziobry i pana Morawieckiego (...) To jest projekt na miarę budowy przed wojną Gdyni, Centralnego Okręgu Przemysłowego. To jest dzisiaj stawka, która leży na stole" - mówił lider Polski 2050.

W ramach Funduszu Odbudowy z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, nasz kraj wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl