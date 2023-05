Hołownia: Polska 2050 jest przeciwna zwiększeniu kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł

W związku z wysoką inflacją Polska 2050 jest przeciwna zwiększeniu kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, tak jak proponuje to lider PO Donald Tusk - powiedział PAP lider ugrupowania Szymon Hołownia.

Klub Koalicji Obywatelskiej złożył w środę w Sejmie dwa projekty ustaw, rekompensujące Polakom drożyznę i inflację, w tym m.in. projekt zakładający wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tys. zł. "Oznacza to, że każda osoba, która zarabia dzisiaj około sześciu tysięcy złotych, nie będzie płaciła podatku dochodowego" - mówił szef klubu Borys Budka.

"Polska 2050, w obecnej sytuacji wysokiej inflacji, jest przeciwna zwiększeniu kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, tak jak proponuje to lider PO Donald Tusk" - poinformował PAP przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia.

Wyjaśnił, że "jest to działanie proinflacyjne, a co za tym idzie odbije się na kosztach kredytów, cenach towarów i usług w tym edukacji czy zdrowia". "Takie rozwiązanie będzie oznaczać też znaczny ubytek dla finansów samorządów, który nie zostanie im zrekompensowany" - dodał.

Projekt złożony przez PO to projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 1991 r. Zakłada on, jak czytamy w uzasadnieniu, że jeśli podstawa opodatkowania jest niższa lub równa 120 tys. zł, "wysokość podatku będzie stanowiła różnicę 12 proc. podstawy wymiaru oraz kwoty 7200 zł". Przepis miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Klub Koalicji Obywatelskiej złożył również w Sejmie projekt ustawy przewidującej waloryzację świadczenia 500 plus do 800 złotych od 1 czerwca br. To odpowiedź na ogłoszoną w niedzielę przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zapowiedź, że świadczenie 500 plus od nowego roku zostanie zastąpione nową stawką - 800 plus.

We wtorek Szymon Hołownia oświadczył, że Polska 2050 jest przeciwna propozycjom zgłoszonym przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Platformę Obywatelską dotyczący waloryzacji świadczenia 500 plus.

