Hołownia twierdzi, że 100 dni i odblokuje środki z KPO

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zadeklarował, że jeżeli jego ugrupowanie dojdzie do władzy, to w ciągu pierwszych 100 dni postara się odblokować środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Postuluje też jednolitą daninę podatkową i podwyżkę dla budżetówki przynajmniej o wskaźnik inflacji.

- Ponad 10 tysięcy ludzi dostałoby te dodatki, ale nie dostanie ich, bo Ziobro to zablokował - mówił polityk, atakując opcję rządzącą.

Ocenił także, że przy założeniach budżetowych na przyszły rok "Polska idzie w stronę stagflacji.

"To jest moje zobowiązanie - jeżeli dojdziemy do władzy, to w ciągu pierwszych 100 dni postaramy się odblokować środki z KPO. Odblokujemy również te środki, która tam są właśnie na podwyżki dla niektórych pracowników sfery budżetowej" - mówił Hołownia podczas sobotniego briefingu w krakowskiej Nowej Hucie.

"Ponad 10 tysięcy ludzi dostałoby te dodatki, ale nie dostanie ich, bo Ziobro to zablokował, bo spiął się z Kaczyńskim i szantażuje go mając tylu posłów, że może wywrócić Kaczyńskiemu rząd, a ludzie cierpią" - zaznaczył lider Polski 2050.

Polityk jest przekonany, że Polsce środki z KPO są potrzebne, a nawet więcej, się należą

Jak podkreślił, pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy "muszą dzisiaj służyć Polakom".

Hołownia odnosząc się do szacunków NBP, że siła nabywcza dochodów Polaków spadnie o 6 proc. ocenił, iż najmocniej dotknie to najuboższych. "Dzisiaj trzeba sobie powiedzieć jasno - rząd zamiast kolejnych pomysłów rodem z komunizmu i urawniłowki i rozwalania pieniędzy jak leci, powinien stworzyć celowaną pomoc dla tych, którzy są najbiedniejsi, którzy najbardziej potrzebują wsparcia (…). Nie potrzebują, żeby biednemu i bogatemu dać po trzy tysiące, tylko biednemu dać tyle żeby mógł sobie ten opał na zimę kupić, a bogatemu pomóc w założeniu instalacji, która sprawi, że nie będzie musiał płacić rachunków, jakie teraz płaci" - tłumaczył polityk.

Lider Polski 2050 zadeklarował wprowadzenie systemu jednolitej daniny podatkowej, bo "dopóki podatki będą tak skomplikowane, dopóki będą tak często zmieniane, dopóki będzie w tym taki bajzel, to szara strefa będzie zawsze w Polsce".

"Podatki to nasza wspólna sprawa" akcentował i zapowiedział, że inaczej skonstruowałby budżet na następny rok

Według niego stawki podatkowe są obecnie "rozstrzelone po całym wszechświecie". "Dlatego my jako Polska 2050, chcąc, aby ludzie czuli, że podatki to nasza wspólna sprawa, żeby czuli szacunek do podatków i państwa (…) proponujemy system jednolitej daniny, czyli system, w którym obywatel będzie wiedział z wyprzedzeniem co najmniej sześciomiesięcznym, jaki ten podatek będzie i nie będzie gwałtownych zmian podatków w ostatniej chwili" - zadeklarował Hołownia.

"Będzie jeden przelew o określonej wysokości, a zadaniem państwa będzie podzielić to sobie na zusy, składki, podatki, vaty i inne rzeczy, a nie obciążać podatników kolejnymi zobowiązaniami" - tłumaczył Hołownia.

Lider Polski 2050 ocenił, że przy założeniach budżetowych na przyszły rok "Polska idzie w stronę stagflacji, w stronę recesji gospodarki i rosnącej inflacji". Postulował, aby rząd w przyszłym roku podniósł płace w budżetówce co najmniej o założony składnik inflacji.

"Rząd oferuje budżetówce podwyżkę w wysokości 7,8 proc., kiedy inflacja jest 9,8 proc. Ktoś tu straci 2 proc." - przekonywał i dodał: "My, ruch Polska 2050, gdybyśmy dzisiaj rządzili, a to dzisiaj stawiamy dla rządzących jako oczekiwanie, chcemy doprowadzić do tego, żeby strefa budżetowa (…) miała zapewnione, że przynajmniej inflacja nie zje im tych pensji, które dzisiaj mają".

