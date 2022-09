Hołownia: w rządzie z udziałem Polski 2050 musi być „zielony” wicepremier

Polska 2050 nie wejdzie do żadnego przyszłego rządu po wyborach, jeżeli człowiek odpowiedzialny za energetykę, klimat, sprawy środowiska nie będzie miał w tym rządzie rangi wicepremiera – zapowiedział w piątek w Rybniku lider partii Szymon Hołownia.

"To jest nasz postulat programowy. Musi być wreszcie w Polsce, w tych czasach, +zielony+ wicepremier - to jest nasz postulat, ale to jest też nasze zobowiązanie" - powiedział polityk podczas konferencji prasowej w ramach tzw. mobilnej konwencji Polski 2050.

Hołownia uznał za absurdalną sytuację, w której na Śląsku, gdzie koncentruje się polski przemysł wydobywczy, nie można było kupić węgla do ogrzania domu. "W aglomeracji, która stoi na węglu, stoi wydobyciem węgla (…) - nie ma węgla; ludzie nie mają węgla, żeby zabezpieczyć się na zimę" - powiedział lider partii.

Skrytykował politykę Polskiej Grupy Górniczej, sprzedającej obecnie węgiel opałowy dla indywidualnych odbiorców jedynie przez sklep internetowy. Jego zdaniem, pozbawia to możliwości zakupu np. osoby w podeszłym wieku, niekorzystające z internetu. Hołownia zwrócił też uwagę na wysokie ceny węgla, wskazując, iż obecnie na rynku komercyjnym tona tego paliwa kosztuje tyle, ile wynosi średnia płaca na Śląsku.

Według Hołowni, zaproponowane przez rząd dodatki energetyczne to - jak mówił - "komunistyczne pomysły". Jego zdaniem, lepszym rozwiązaniem byłoby wypłacanie środków na opał w pełnej wysokości dla tych, których nie stać na zakup opału, zaś tych, których na to stać, należy poprzez odpowiedni system zachęt "już dziś zachęcać do tego, żeby instalowali ekologiczne, nowe źródła ciepła - choćby pompy ciepła".

W ocenie lidera Polski 2050, rolą rządu jest obecnie "systemowe zarządzanie kryzysem (energetycznym - PAP), który niestety w części sam spowodował".

"Dzisiaj oczekujemy od rządzących - nie mając złudzeń co do tego, że spełni się to w tej kadencji - że cały ten bajzel, cały ten potworny absurdalny bałagan, który zrobili w polityce energetycznej kraju (…) zostanie w końcu uporządkowany" - powiedział Hołownia.

